India's Asia Cup 2025: इंग्लैंड में गिल के अच्छे प्रदर्शन की हम सभी को उम्मीद थी, लेकिन अपेक्षा से भी बेहतर प्रदर्शन किया।

August 19, 2025

India's Asia Cup 2025 Shubman Gill become ODI T20 captain after Test Rishabh Pant comes back fit then Sanju Samson out coach Gautam Gambhir selection committee | टेस्ट के बाद वनडे और टी20 कप्तान बनेंगे शुभमन गिल?, फिट होकर पंत लौटे तो सैमसन होंगे बाहर, कप्तानी मसले पर एकमत कोच गंभीर और चयन समिति

Highlightsमुख्य कोच गौतम गंभीर और मौजूदा चयन समिति कप्तानी के मसले पर एकमत हैं।अभिषेक शर्मा का क्रम लगभग तय लग रहा है।बायां दायां संयोजन होने पर दूसरे छोर पर गिल होंगे।

India's Asia Cup 2025: विश्व कप से महज छह महीने पहले शुभमन गिल को टी20 टीम का उपकप्तान बनाये जाने से साफ है कि भारतीय क्रिकेट निकट भविष्य में हर प्रारूप के लिये एक ही कप्तान की अपनी जांची परखी नीति पर ही भरोसा करने जा रहा है । रोहित शर्मा अभी भी वनडे कप्तान है और टी20 विश्व कप में सूर्यकुमार यादव भारत की कप्तानी करेंगे लेकिन ‘युवराज’ गिल की भारतीय क्रिकेट के नये ‘किंग’ के तौर पर ताजपोशी में महज छह महीने का समय बाकी है । मुख्य कोच गौतम गंभीर और मौजूदा चयन समिति कप्तानी के मसले पर एकमत हैं।

ऐसे में फिट और उपलब्ध होने पर गिल दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में होने वाले 2027 विश्व कप और लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 में भारत की कप्तानी कर सकते हैं । एशिया कप टीम चयन को बारीकी से देखें तो संजू सैमसन के लिये खबर अच्छी नहीं है चूंकि उनका एशिया कप में अंतिम एकादश में जगह बनाना मुश्किल लग रहा है ।

टी20 विश्व कप में ऋषभ पंत फिट होकर चयन के लिये उपलब्ध होंगे लिहाजा सैमसन के लिये जगह बनाना मुश्किल हो जायेगा । चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने हर प्रारूप में एक कप्तान के सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन शीर्ष क्रम में गिल की मौजूदगी के बारे में उन्होंने कहा ,‘‘ इंग्लैंड में गिल के अच्छे प्रदर्शन की हम सभी को उम्मीद थी लेकिन उन्होंने अपेक्षा से भी बेहतर प्रदर्शन किया।’

उन्होंने कहा ,‘शीर्षक्रम के लिये इस समय कुछ विकल्प है और शुभमन शानदार फॉर्म में भी है । दुबई में विरोधी टीम और हालात को देखकर अंतिम एकादश का चयन होगा ।’’ सैमसन को शीर्ष तीन क्रम पर ही बल्लेबाजी रास आती है जहां उनके लिये जगह बनना मुश्किल है। अभिषेक शर्मा का क्रम लगभग तय लग रहा है और बायां दायां संयोजन होने पर दूसरे छोर पर गिल होंगे।

गुजरात टाइटंस के कप्तान गिल ने पिछले आईपीएल में 150 से अधिक की औसत से 600 से अधिक रन बनाये थे । सैमसन को अंतिम एकादश में शामिल करने के लिये तिलक वर्मा को बाहर करना होगा । लेकिन तिलक बायें हाथ के बल्लेबाज हैं जो आफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं और उनकी फील्डिंग शानदार है । सैमसन को उतारने का मतलब है कि तीसरे से पांचवें नंबर पर दाहिने हाथ के ही बल्लेबाज (सैमसन, सूर्य और हार्दिक पंड्या) होंगे जिससे बल्लेबाजी संयोजन एकआयामी लगेगा ।

