Highlights 818 अंकों के साथ शुभमन गिल दूसरे स्थान पर 719 अंकों के साथ कप्तान रोहित शर्मा छठे स्थान पर 711 अंकों के साथ विराट कोहली आठवें स्थान पर

World Cup 2023: टीम इंडिया ने विश्व कप 2023 में शानदार शुरुआत की है। टीम इंडिया ने अभी तक खेले गए अपने तीन मैचों में विपक्षी टीमों को हराकर प्वाइंट टेबल पर नंबर वन की जगह बनाई हुई है। टीम इंडिया का अगला मुकाबला 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के साथ होना है।

Men's ODI Player Rankings: टीम इंडिया अपने चौथे मैच के लिए तैयार है। भारत जहां बांग्लादेश के खिलाफ इस टूर्नार्मेंट में जीत का चौक्का लगाना चाहेगा वहीं बांग्लादेश भी विश्व कप में बड़ा उलटफेर करने के इरादे से मैदान में उतरेगा। इन सबके बीच टीम इंडिया को आईसीसी ने बड़ी खुशखबरी दी है। आईसीसी द्वारा 18 अक्टूबर को जारी ओडिआई रैंकिंग में भारत के तीन खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल हुए हैं। आइए जानते हैं इन खिलाड़ियों की रैंकिंग।

India are the only side to have 3 players inside the top 10 of ICC ODI Batting Rankings 🇮🇳🤩#ICCRankings#ShubmanGill#RohitSharma#ViratKohli#CricketTwitterpic.twitter.com/ePYumaSO3b