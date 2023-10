Highlights भारत-पाकिस्तान विश्वकप क्रिकेट के दौरान पाक खिलाड़ी को देखकर भीड़ ने लगाये जय श्री राम के नारे सनातन विवाद से सुर्खियों में रहे उदयनिधि स्टालिन ने पाक खिलाड़ियों पर की की गई हूटिंग की निंदा की उदयनिधि ने कहा कि पाक खिलाड़ियो के सामने जय श्री राम का नारा लगाया जाना बेहद शर्मनाक है

चेन्नई: सनातम धर्म पर विवादित टिप्पणी करके मीडिया की सुर्खियों में आने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भारत में खेले गये भारत-पाकिस्तान विश्वकप क्रिकेट के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी पर की भीड़ द्वारा की गई हूटिंग और 'जय श्री राम' के नारे लगाने की बेहद कड़ी आलोचना की है।

समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के अनुसार यह घटना उस वक्त हुई जब बीते शनिवार को हमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान विश्व कप मैच के दौरान पाक खिलाड़ी मुहम्मद रिज़वान ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे। उस वक्त भीड़ ने उन्हें देखकर हूटिंग की और "जय श्री राम" के नारे लगाए।

डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों के व्यवहार की निंदा की और कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के सामने 'जय श्री राम' का नारा लगाया जाना बेहद शर्मनाक है, इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना है।

उदयनिधि स्टालिन ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "भारत अपनी खेल भावना और आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ किया गया व्यवहार अस्वीकार्य और बेहद निम्न स्तर का है। खेलों से देशों को एकजुट किया जाता है। खेल सच्चे भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। इसका उपयोग नफरत फैलाने के लिए करना बेहद निंदनीय है।"

