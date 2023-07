Indian cricket team Uma Chhetri: 20 साल की खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट में जगह बनाकर इतिहास रचा, सीनियर क्रिकेट टीम में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली प्लेयर, जानें इनके बारे में

Highlights उमा इस महीने बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम का हिस्सा है। हम बांग्लादेश के आगामी दौरे पर उमा और भारतीय टीम का समर्थन करेंगे। हम मैदान पर उनकी शानदार सफलता की कामना करते है।

Indian cricket team Uma Chhetri: असम के गोलाघाट जिले की 20 साल की उमा छेत्री ने भारतीय क्रिकेट में जगह बनाकर इतिहास रच दिया। वह भारत की सीनियर क्रिकेट टीम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के इस राज्य की पहली खिलाड़ी है। उमा इस महीने बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम का हिस्सा है।

राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘‘ असम में क्रिकेट एक शानदार नये अध्याय में प्रवेश कर गया है क्योंकि हम गर्व से भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में अपना पहला प्रतिनिधित्व देख रहे हैं। उमा छेत्री को उनकी इस उपलब्धि, हमारे राज्य से नीली जर्सी पहनने वाली पहली खिलाड़ी बनने के लिए बधाई।’’

Sending heartfelt congratulations to Uma Chhetri on her remarkable achievement of making it to the Indian Women's A Team for the prestigious #AsiaCupWomen. Her journey from Bokakhat is a testament to her resilience and passion for the sport. Go Uma, make us proud! pic.twitter.com/o9865czMai