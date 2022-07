छह साल बाद जिम्बाब्वे का दौरा करेगी भारतीय टीम, इस खिलाड़ी को मिल सकती कप्तानी की बागडोर

Highlights भारतीय टीम अगस्त में जिम्बाब्वे का दौरा करेगी आखिरी बार साल 2016 में जिम्बाब्वे का दौरा किया था कोहली जा सकते हैं जिम्बाब्वे दौरे पर

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। इस दौर टीम इंडिया तीन वनडे मैच खेलेगी जो 18, 20 और 22 अगस्त को हरारे में खेले जाएगे। माना जा रहा है कि टीम इंडिया के जिम्बाब्वे दौरे पर टीम की कप्तानी के.एल. राहुल के हाथों में होगी। भारतीय टीम जिम्बाब्वे का दौरा 6 साल बाद कर रही है। टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आखिरी बार साल 2016 में जिम्बाब्वे का दौरा किया था। तब भारतीय टीम ने तीन टी20 और तीन वनडे खेले थे। यह सीरीज आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग का हिस्सा है। इस लीग के जरिए 13 टीमें अगले साल भारत में होने वाले 50 ओवरों के विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।

