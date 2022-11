भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मैच 1932 को खेला, दोहरा शतक लगाने में 23 बरस लगे, इस खिलाड़ी ने किया कारनामा, जानिए 20 नवंबर का इतिहास

Highlights बल्ले से भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कई रिकॉर्ड उकेरे। ज्यादातर रिकॉर्ड पॉली उमरीगर के नाम पर थे। 20 नवंबर 1955 को न्यूजीलैंड के खिलाफ यह कारनामा अंजाम दिया था।

नई दिल्लीः भारत में क्रिकेट एक खेल न रहकर एक जुनून बन गया है। देश में क्रिकेट का इतिहास दो सौ साल से ज्यादा पुराना है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में 25 जून 1932 को खेला था और भारत टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला छठा देश बन गया था।

आज भले ही क्रिकेट के तीनों तरह के स्वरूप में भारत का दबदबा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भारत को दोहरा शतक लगाने में 23 बरस का समय लगा। पॉली उमरीगर को देश की तरफ से पहला दोहरा शतक जमाने का श्रेय हासिल है।

विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर से पहले सुनील गावस्कर ने अपने बल्ले से भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कई रिकॉर्ड उकेरे। लेकिन उनसे पहले ज्यादातर रिकॉर्ड पॉली उमरीगर के नाम पर थे। उन्होंने पहली बार भारत की तरफ से दोहरा शतक बनाया। उन्होंने 20 नवंबर 1955 को न्यूजीलैंड के खिलाफ यह कारनामा अंजाम दिया था।

