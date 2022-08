India-Zimbabwe series 2022: पांच महीने के ब्रेक के बाद वापसी कर चाहर की शानदार वापसी, जिम्बाब्वे टीम 189 रन पर आउट

Highlights अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी तीन-तीन विकेट झटके। लोकेश राहुल ने पहले एक दिवसीय मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने भी टीम में वापसी की है।

India-Zimbabwe series 2022: और इस तरह से जिम्बाब्वे की टीम 189 रन पर आउट हो गई। तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने शानदार वापसी की है। 7 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट झटके। अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी तीन-तीन विकेट झटके।

जिंबाब्वे की टीम भारत के खिलाफ पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में गुरुवार को यहां 189 रन पर सिमट गई। जिंबाब्वे की तरफ से कप्तान रेगिस चकाब्वा ने सर्वाधिक 35 रन बनाए। रिचर्ड एनगारवा ने 34 जबकि ब्रेड इवान्स ने नाबाद 33 रन का योगदान दिया।

Zimbabwe are all out ☝️ A brilliant bowling performance from the visitors 👌 Watch #ZIMvIND LIVE on https://t.co/CPDKNxpgZ3 with an ODI Series Pass (in select regions) 📺 | 📝 Scorecard: https://t.co/SSsP6sPGDC pic.twitter.com/b34E8lq217

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी की। मेजबान टीम के 110 रन पर 8 विकेट निकल गए थे। ब्रैड इवांस और रिचर्ड नगारवा ने 9वें विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी कर टीम को न्यूनतम स्कोर से बचा लिया। मेजबान टीम 25 रन पर 0 पर 31 से 4 विकेट पर फिसल गई। दीपक चाहर, अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा को तीन-तीन विकेट मिले।

तेज गेंदबाज दीपक चाहर की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने गुरुवार को यहां पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिंबाब्वे को 189 रन पर ढेर कर दिया। चोटिल होने के कारण लगभग छह महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे चाहर ने 27 रन देकर तीन विकेट चटकाते हुए मेजबान टीम के शीर्ष क्रम को ध्वस्त किया।

अक्षर पटेल (24 रन पर तीन विकेट) और प्रसिद्ध कृष्णा (50 रन पर तीन विकेट) ने भी तीन-तीन विकेट लिए जिससे जिंबाब्वे की टीम 40.3 ओवर में ही ढेर हो गई। जिंबाब्वे ने 110 रन पर आठ विकेट गंवा दिए थे जिसके बाद रिचर्ड एनगारवा (34) और ब्रेड इवान्स (नाबाद 33) ने नौवें विकेट के लिए 70 रन जोड़कर टीम को सस्ते में सिमटने से बचाया।

कप्तान रेगिस चकाब्वा 35 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। कोविड-19 और खेल हर्निया की सर्जरी के कारण लगभग तीन महीने बाद वापसी कर रहे भारतीय कप्तान लोकेश राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसे उनके गेंदबाजों ने सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंबाब्वे की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने 11वें ओवर में 31 रन तक ही चार विकेट गंवा दिए थे।

Deepak Chahar picks up his second wicket as Marumani departs. Zimbabwe 26/2 after 8.1 overs https://t.co/P3fZPWilGM #ZIMvIND pic.twitter.com/3KqU23y4qa

चाहर और सिराज ने कुछ दिशाहीन गेंदों के अलावा अन्य गेंदों पर बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। अंतत: छठे ओवर में इनोसेंट काइया का धैर्य जवाब दे गया और वह चाहर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में विकेटकीपर संजू सैमसन को कैच दे बैठे। काइया ने 20 गेंद में चार रन बनाए।

चाहर के अगले ओवर में दूसरे सलामी बल्लेबाज तादिवनाशे मरुमानी (08) ने भी सैमसन को कैच थमाया। सिराज ने अनुभवी सीन विलियम्स (01) को पहली स्लिप में शिखर धवन के हाथों कैच कराया जबकि चाहर ने वेस्ली माधेवेरे (05) को पगबाधा करके जिंबाब्वे को चौथा झटका दिया।

भारतीय गेंदबाजों के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगता है कि जिंबाब्वे के बल्लेबाज शुरुआती 10 ओवर में सिर्फ एक चौका जड़ पाए जो मरुमानी के बल्ले से निकला। चकाब्वा और सिकंदर रजा (12) की अनुभवी जोड़ी ने पारी को संभालने की कोशिश की। चकाब्वा ने सिराज पर लगातार दो चौके मारे जबकि रजा ने चाहर पर चौके के साथ 13वें ओवर में टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया।

Captain KL Rahul calls it right at the toss and we will bowl first in the 1st ODI.



A look at our Playing XI for the game.



Live - https://t.co/gVIUAMttDe#ZIMvINDpic.twitter.com/QEgpf7yIp0