India-Zimbabwe series 2022: भारत के खिलाफ अंतिम पांच वनडे में 50 ओवर से पहले जिंबाब्वे की टीम आउट, टीम इंडिया के सामने 162 का लक्ष्य

Highlights सीन विलियम्स ने 42 रन जबकि रेयान बर्ल ने नाबाद 41 रन बनाए। भारत की तरफ से शारदुल ठाकुर ने तीन विकेट चटकाए। भारत ने एक बदलाव करते हुए दीपक चाहर की जगह शारदुल ठाकुर को मौका दिया है।

India-Zimbabwe series 2022: दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शनिवार को जिंबाब्वे टीम 161 रन पर आउट हो गई। लगातार 5 मैचों में जिंबाब्वे टीम 50 ओवर भी खेल नहीं सकी। जिंबाब्वे की ओर से सीन विलियम्स ने 42 रन जबकि रेयान बर्ल ने नाबाद 41 रन बनाए। भारत की तरफ से शारदुल ठाकुर ने तीन विकेट चटकाए।

टीम में वापसी करने वाले तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर के उम्दा प्रदर्शन के दम पर भारत ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में शनिवार को जिम्बाब्वे को 161 रन पर आउट कर दिया । दीपक चाहर की गैर मौजूदगी में टीम में जगह बनाने वाले ठाकुर ने 12वें ओवर में जिम्बाब्वे को दोहरे झटके दिये। उन्होंने सात ओवर में 38 रन देकर तीन विकेट चटकाये।

Zimbabwe are all out for 161!



