India-Zimbabwe series 2022: टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा, गिल का धमाका, तीन मैच और 245 रन, जानें प्लेयर ऑफ द मैच कौन

India-Zimbabwe series 2022: भारत ने जिंबाब्वे को 13 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लिया। तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच शुभमन गिल के करियर के पहले अंतरराष्ट्रीय शतक से भारत ने आठ विकेट पर 289 रन बनाए। जिंबाब्वे की टीम 276 पर आउट हो गई।

India edge ahead in a thrilling final ODI and take the series against Zimbabwe 3-0!



Scorecard: https://t.co/NGDK5ZbSft

शुभमन गिल के करियर के पहले अंतरराष्ट्रीय शतक से भारत ने आठ विकेट पर 289 रन बनाए। गिल ने तीन मैच में नाबाद 82, 33 और 130 (245 रन) रन बनाए। गिल ने 97 गेंद में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 130 रन की पारी खेली। उन्होंने इशान किशन (61 गेंद में 50 रन, छह चौके) के साथ तीसरे विकेट के लिए 140 रन की साझेदारी की।

That's that from the final ODI.



A close game, but it was #TeamIndia who win by 13 runs and take the series 3-0 #ZIMvINDpic.twitter.com/3VavgKJNsS — BCCI (@BCCI) August 22, 2022

जिंबाब्वे के सिकंदर रजा ने छह मैचों में तीसरा शतक बनाया। रजा ने 95 गेंद में 115 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। सिकंदर रजा और ब्रेड इवान्स ने आठवें विकेट के लिए 76 गेंद में 103 रन की साझेदारी की। इवान्स ने पहले 5 विकेट लिए और फिर 37 गेंद में 28 रन बनाए।

भारत ने सीरीज में टॉस जीतकर पहली बार बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मेहमान टीम हालांकि शुरुआत में लय में नहीं दिखी और 15 ओवर में एक विकेट पर 63 रन ही बना सकी। दोनों अनुभवी सलामी बल्लेबाज कप्तान लोकेश राहुल (46 गेंद में 30 रन) और शिखर धवन (68 गेंद में 40 रन) निराश होंगे कि अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके।

A maiden international five-for!



Top effort with the ball from @bradevans2403 👏



Watch the final #ZIMvIND ODI FREE on https://t.co/MHHfZPyHf9 (in select regions) 📺



Scorecard: https://t.co/NGDK5ZbSft

चोट के कारण लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे राहुल को एशिया कप टी20 से पहले लय हासिल करने का शानदार मौका मिला। वह हालांकि तेज गेंदबाज ब्रेड इवान्स की गेंद को विकेटों पर खेल गए। इवान्स ने 54 रन देकर पांच विकेट चटकाए। बल्लेबाजों के लिए पहले घंटे में बल्लेबाजी आसान नहीं थी। धवन और राहुल की सलामी जोड़ी भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रही।

Zimbabwe have lost three wickets in the chase of 290 at the half-way mark.



Watch the final #ZIMvIND ODI FREE on https://t.co/yYQHgoDHWB (in select regions) 📺



Scorecard: https://t.co/NGDK5ZbSft

गिल और किशन के बीच की साझेदारी को छोड़ दिया जाए तो बाकी ओवर में भारतीय बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक नहीं खेल पाए। वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला के साथ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले गिल शानदार लय में दिखे और उन्होंने अपनी पारी में 15 चौके और एक छक्का जड़ा।

बाइस साल के इस खिलाड़ी ने मैदान में चारों ओर शॉट लगाए। उनके स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव शानदार थे। गिल हालांकि 90 रन बनाने के बाद थोड़े नर्वस दिखे लेकिन अंतत: शतक पूरा करने में सफल रहे। इवान्स ने गिल के खिलाफ पगबाधा की विश्वसनीय अपील की जिससे मैदानी अंपायर ने ठुकरा दिया।

डीआरएस लेने पर रीप्ले में दिखा कि गेंद गिल के बल्ले से टकराने के बाद पैड से लगी। इसी गेंद पर किशन रन आउट हो गए जिन्होंने एक रन लेने की कोशिश की लेकिन गिल का ध्यान अपील पर था और वह रन के लिए नहीं भागे।