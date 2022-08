India-Zimbabwe series 2022: जिंबाब्वे के खिलाफ वनडे में भारत की लगातार 15वीं जीत, 2010 के बाद से कोई एकदिवसीय मैच नहीं गंवाया

Highlights भारत ने तीन जून 2010 को सात विकेट की हार के बाद से जिंबाब्वे के खिलाफ कोई एकदिवसीय मैच नहीं गंवाया है। भारत ने जिम्बाब्वे पर 3-0 से हराकर सीरीज में सूपड़ा साफ कर दिया। शुभमन गिल ने करियर के पहले अंतरराष्ट्रीय शतक जमाया।

India-Zimbabwe series 2022: आखिरकार टीम इंडिया ने बाजी मार ली। सिकंदर रजाऔर ब्रेड इवान्स (28) ने आठवें विकेट के लिए 104 रन जोड़कर उलटफेर की उम्मीद जगाई थी, लेकिन टीम ने अंतिम तीन विकेट सिर्फ तीन रन पर गंवा दिए और इसके साथ ही मैच भी हार गए।

जिंबाब्वे के खिलाफ एकदिवसीय क्रिकेट में यह भारत की लगातार 15वीं जीत है। भारत ने यहीं तीन जून 2010 को सात विकेट की हार के बाद से जिंबाब्वे के खिलाफ कोई एकदिवसीय मैच नहीं गंवाया है। भारत ने जिम्बाब्वे पर 3-0 से हराकर सीरीज में सूपड़ा साफ कर दिया।

For his stupendous knock of 130, @ShubmanGill is adjudged Player of the Match as India win by 13 runs.



Scorecard - https://t.co/ZwXNOvRwhA#ZIMvINDpic.twitter.com/V1UxwhS5qY — BCCI (@BCCI) August 22, 2022

शुभमन गिल ने करियर के पहले अंतरराष्ट्रीय शतक जमाया। सचिन तेंदुलकर (1998 में 127 नाबाद रन) से आगे निकल गए। 130 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया।

That's that from the final ODI.



A close game, but it was #TeamIndia who win by 13 runs and take the series 3-0 #ZIMvINDpic.twitter.com/3VavgKJNsS — BCCI (@BCCI) August 22, 2022

अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने कमाल की गेंदबाजी की। बाएं हाथ के दो स्पिनरों ने 20 ओवर में एक मेडन रखते हुए 68 रन देकर 4 विकेट निकाले। भारत के 290 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिंबाब्वे की टीम आवेश खान (66 रन पर तीन विकेट), अक्षर पटेल (30 रन पर दो विकेट), कुलदीप यादव (38 रन पर दो विकेट) और दीपक चाहर (75 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 49.3 ओवर में 276 रन पर सिमट गई।

India edge ahead in a thrilling final ODI and take the series against Zimbabwe 3-0!



Scorecard: https://t.co/NGDK5ZbSftpic.twitter.com/hGkJf9boI9 — ICC (@ICC) August 22, 2022

सिकंदर रजा (95 गेंद में 115 रन, नौ चौके, तीन छक्के) और ब्रेड इवान्स (28) ने बेहतरीन पारी खेली। सीन विलियम्स (46 गेंद में 45 रन) ने भी उपयोगी पारी खेली। गिल ने 97 गेंद में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 130 रन की पारी खेलने के अलावा इशान किशन (61 गेंद में 50 रन, छह चौके) के साथ तीसरे विकेट के लिए 140 रन की साझेदारी की।