India World Cup 2023 squad announcement: कप्तान रोहित ने कहा- यह हमारी सर्वश्रेष्ठ 15 है, 50 ओवर फॉर्मेट अलग, कुछ खिलाड़ी विश्व कप चयन से चूक गए, देखें बड़ी बातें

Highlights बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने घोषणा की। संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ी जगह बनाने में असफल रहे। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि यह हमारी सर्वश्रेष्ठ 15 है।

India World Cup 2023 squad announcement: आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई। रोहित शर्मा और अजीत अगरकर ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जो विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि यह हमारी सर्वश्रेष्ठ 15 है।

🚨 NEWS 🚨 India's squad for #CWC23 announced 🔽 #TeamIndia

रोहित ने जोर देकर कहा कि कुछ खिलाड़ी विश्व कप चयन से चूक गए। केवल 15 खिलाड़ियों तक सीमित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमारा मानना ​​है कि हमने 15 खिलाड़ियों की सर्वश्रेष्ठ संभावित टीम का चयन किया है। 50 ओवर का फॉर्मेट अलग है। वापसी के लिए हमेशा बदलाव होता है। हमने देखा कि इंग्लैंड ने यह कैसे किया और पिछले साल विश्व कप जीता था।

शर्मा ने बाहर रहे खिलाड़ियों से कहा कि मनोबल ऊपर रखकर अगले मौके के लिये तैयार रहें। खिलाड़ियों का फॉर्म और विरोधी टीम से मिलने वाली चुनौती के आधार पर मैच के दिन होगा अंतिम एकादश का चयन है। हमने सर्वश्रेष्ठ संभावित संयोजन चुना है। हमारी बल्लेबाजी में गहराई है। हमारे पास स्पिन और अन्य गेंदबाजी विकल्प हैं। हार्दिक पंड्या पूरा पैकेज है, उसका फॉर्म विश्व कप में हमारे लिये अहम होगी।

Here's the #TeamIndia squad for the ICC Men's Cricket World Cup 2023 🙌#CWC23