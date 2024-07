VIDEO: आखिरी ओवर में रिंकू ने काटा गदर, इतना लंबा छक्का की मिले 8 रन!, खेली धाकड़ फिनिशिंग पारी

Highlights IND vs ZIM: रिंकू सिंह ने 5 छक्के और 2 चौके लगाकर एक बड़ा स्कोर खड़ा किया India vs Zimbabwe: 234 रन का विशाल स्कोर,भारत की 100 रन से जीत

India vs Zimbabwe 2nd T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच पांच मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है, पहले मैच में भारत को जिम्बाब्वे से 13 से करारी हार मिली थी, आज दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट खोकर 234 रनों का स्कोर बना डाला, इसमें सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा के नाम रहे उन्होंने मात्र 47 गेंदों में शतक लगाया, आखिरी ओवेर्स में आये रिंकू सिंह ने 5 छक्के और 2 चौके लगाकर एक बड़ा स्कोर खड़ा किया।

Rinku Magic spreads in Harare 🔥🏏



48* off 22 from the finisher kept us all in awe 😍😮#SonySportsNetwork#ZIMvIND#TeamIndia | @rinkusingh235pic.twitter.com/4Y92ZNeTxU