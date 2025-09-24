एशिया कप फाइनल में भारत, श्रीलंका बाहर?, 28 सितंबर को टीम इंडिया के सामने कौन?

India vs Bangladesh Asia Cup: भारतीय टीम ने बुधवार को एशिया कप सुपर 4 मैच में बांग्लादेश को 41 रन से हराया और फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

India won 41 runs India vs Bangladesh Asia Cup live India in Asia Cup final Sri Lanka out Who face Team India September 28 Bangladesh play against Pakistan on September 25 | एशिया कप फाइनल में भारत, श्रीलंका बाहर?, 28 सितंबर को टीम इंडिया के सामने कौन?

Highlightsअभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में 6 चौके और 5 छक्के जड़ित 75 रन की पारी खेली।श्रीलंका की टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई। 25 सितंबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाएगा। 

दुबईः भारतीय टीम बुधवार को एशिया कप सुपर 4 मैच में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने पाकिस्तान को हराने के बाद दूसरे मैच में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। 28 सितंबर को भारतीय टीम के सामने कौन सी टीम होगी। श्रीलंका की टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई। कल यानी 25 सितंबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाएगा। जो जीतेगा वह फाइनल खेलेगा। टीम इंडिया ने सुपर 4 मैच में बांग्लादेश को 41 रन से हराया। इस बीच सैफ हसन ने अक्षर पटेल की गेंद पर 14 गेंदों पर 31 रन बनाए, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय में किसी भारतीय गेंदबाज के खिलाफ बांग्लादेशी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए दूसरे सर्वाधिक रन हैं। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में छह चौके और पांच छक्के जड़ित 75 रन की पारी खेली।

एशिया कप 2025 में छोड़े गए कैच-

12 भारत (67.5%)

11 हांगकांग, (52.1%)

8 बांग्लादेश (74.1%)

6 श्रीलंका (68.4%)

4 अफ़ग़ानिस्तान (76.4%)

4 ओमान (76.4%)

3 पाकिस्तान (86.3%)

2 संयुक्त अरब अमीरात (85.7%)।

India vs Bangladesh Asia Cup: एक टी20 मैच में एक बल्लेबाज के चार कैच छूटे-

जेसन रॉय बनाम श्रीलंका कोलंबो आरपीएस, 2018

मोहम्मद हफीज बनाम न्यूजीलैंड हैमिल्टन, 2020

पथुम निस्सांका बनाम हांगकांग दुबई, 2025

सैफ हसन बनाम भारत दुबई 2025।

आखिरी दो कैच एशिया कप 2025 में छूटे।

भारतीय बॉलर ने बांग्लादेश को 19.3 ओवर में 127 रन पर ढेर कर दिया। कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। अक्षर पटेल और तिलक वर्मा को 1-1 विकेट मिला। भारतीय टीम ने क्षेत्ररक्षण में काम प्रदर्शन किया और 5-6 कैच छोड़े।

 

अन्य बल्लेबाजों के रन नहीं जुटाने से भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 20 ओवर में छह विकेट पर 168 रन ही बना सकी। अपने स्वप्निल दौर से गुजर रहे अभिषेक शतक की ओर बढ़ते दिख रहे थे लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े रिशाद हुसैन के तेज थ्रो से वह रन आउट गए जिससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वहीं दूसरे छोर पर भारतीय बल्लेबाजों ने कुछ खराब शॉट खेले।

जिसमें शुभमन गिल, तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव शामिल रहे। सूर्यकुमार को कार्यवाहक कप्तान और विकेटकीपर जेकर अली ने लेग साइड में शानदार कैच आउट किया। टीम प्रबंधन संजू सैमसन को बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष सात में फिट नहीं कर सका। भारतीय टीम ने जहां पहले 10 ओवरों में 96 रन बनाए तो वहीं अगले 10 ओवर में 72 रन ही बना सके।

जिसमें अक्षर पटेल (15 गेंद में 10 रन) को सैमसन से ऊपर भेजा गया। बांग्लादेश के लिए तेज गेंदबाज तंजीम हसन साकिब (चार ओवर में 29 रन देकर एक विकेट) और मुस्तफिजुर रहमान (चार ओवर में 33 रन देकर एक विकेट) ने हमेशा की तरह अपनी गति परिवर्तन वाली गेंदों का अच्छा इस्तेमाल किया।

