IND vs PAK: स्मृति मंधाना-शेफाली वर्मा की तूफानी बल्लेबाजी, भारत 7 विकेट से जीता, 15 चौके 1 छक्का...

Highlights India Women Won by 7 Wickets: भारत 7 विकेट से जीता, 15 चौके 1 छक्का स्मृति मंधाना-शेफाली वर्मा की तूफानी बल्लेबाजी Smriti Mandhana scored 45 runs in 31 balls Shafali Verma scored 40 runs in 29 balls

IND vs PAK Highlights Video: गत चैम्पियन भारत ने शुक्रवार को यहां महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तानी टीम को सात विकेट से हराया।

An emphatic win for #TeamIndia as they claim victory in the #GreatestRivalry 😍



A brilliant all-round performance by the #WomenInBlue marks a winning start to their #WomensAsiaCup2024 campaign!



Next up 👉 #INDvUAE | SUN, JUL 2, 1:30 PM

शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की जोड़ी ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए तेजी से टीम को अच्छी शुरुआत दी, शेफाली 29 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुई और स्मृति मांधना ने 31 गेंदों में 45 रनों की शानदार पारी खेली

An opening partnership #TeamIndia needed! 🔥



It looks like the #WomenInBlue are on track to secure their first win of the #WomensAsiaCup 2024, clinching the #GreatestRivalry!#INDvPAK | LIVE NOW | #WomensAsiaCupOnStar | Only available in India pic.twitter.com/4m7UyYfl4s — Star Sports (@StarSportsIndia) July 19, 2024

इसके बाद दयालन हेमलता ने 11 गेंदों में 14 रन जोड़े, इसके बाद क्रीज पर कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमाह रॉड्रिग्स की जोड़ी ने मैच को आगे बढ़ाते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई, टीम इंडिया ने 14.1 ओवर में 3 विकेट खोकर 109 रन बनाए

A back-foot punch through the covers - truly a sight to behold! 😍#TeamIndia has confidently started their chase, aiming to triumph in the #GreatestRivalry 💪#INDvPAK | LIVE NOW | #WomensAsiaCupOnStar | Only available in India pic.twitter.com/umZlFb0Tz3 — Star Sports (@StarSportsIndia) July 19, 2024

भारतीय पारी में कुल 18 चौके और 1 छक्का लगा, टीम इंडिया के गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदशन किया, भारत के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से शुक्रवार को यहां महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को 19.2 ओवर में 108 रन पर समेट दिया।