India Women vs West Indies Women, 2nd T20I: 26 गेंद पहले बाजी, 94 रन की साझेदारी?, वेस्टइंडीज ने लिया बदला, भारत को 9 विकेट के कूटा

India Women vs West Indies Women, 2nd T20I: वेस्टइंडीज महिला टीम ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत को 9 विकेट से कूट दिया। विंडीज ने यह मैच 9 विकेट से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। मैथ्यूज ने 85 रनों की शानदार पारी खेलकर वेस्ट इंडीज को सीरीज बराबर करने में मदद की। भारत ने एक मजबूत स्कोर बनाया, लेकिन वेस्टइंडीज महिलाओं ने आसानी से हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज ने तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में मंगलवार को यहां भारतीय महिला टीम को 26 गेंद शेष रहते नौ विकेट से शिकस्त दी।

