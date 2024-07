India Women vs South Africa Women one-off Test: एक ही साल में टेस्ट, वनडे और टी20 में शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर

Highlights India Women vs South Africa Women one-off Test: सोमवार को चौथे और आखिरी दिन 10 विकेट से हरा दिया। India Women vs South Africa Women one-off Test: भारत को जीत के लिये 37 रन का आसान लक्ष्य मिला। India Women vs South Africa Women one-off Test: मेजबान ने बिना कोई विकेट गंवाये 9 . 2 ओवर में हासिल कर लिया।

India Women vs South Africa Women one-off Test: दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को भारतीय टीम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारत ने अफ्रीका को 10 विकेट से मात दी। पूरे मैच में 10 विकेट लेने वालीं स्नेह राणा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस बीच लौरा वोल्वार्ट ने कमाल का प्रदर्शन किया और विश्व रिकॉर्ड बनाया। वोल्वार्ट ने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा और एक ही साल में टेस्ट, वनडे तथा टी20 में शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई। वोल्वार्ट ने पहली पारी में 20 और दूसरी पारी में 314 गेंद में 122 रन बनाए, जिसमें 16 चौके शामिल हैं।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एकमात्र टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को सोमवार को चौथे और आखिरी दिन दस विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका को दूसरी पारी में 373 रन पर आउट करने के बाद भारत को जीत के लिये 37 रन का आसान लक्ष्य मिला जो मेजबान ने बिना कोई विकेट गंवाये 9 . 2 ओवर में हासिल कर लिया।

भारत ने पहली पारी छह विकेट पर 603 रन पर घोषित की थी। भारत के लिये सलामी बल्लेबाज शुभा सतीश ने नाबाद 13 और शेफाली वर्मा ने नाबाद 24 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। भारत ने इससे पहले 2002 में पार्ल में भी दक्षिण अफ्रीका को दस विकेट से हराया था। पहली पारी में 266 रन पर आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में बेहतर प्रदर्शन किया।

लौरा वोल्वार्ट ने 314 गेंद में 122 और सुने लुस ने 203 गेंद में 109 रन बनाये। अपने कल के स्कोर दो विकेट पर 232 रन से आगे खेलते हुए वोल्वार्ट और मरियाने काप ने रन बनाना जारी रखा। काप को दीप्ति शर्मा ने 31 के स्कोर पर पगबाधा आउट किया। वहीं स्नेह राणा ने डेल्मी टकर को खाता खोले बिना पवेलियन भेजा।

वोल्वार्ट 122 के स्कोर पर राजेश्वरी गायकवाड़ की गेंद पर पगबाधा आउट हुई। दक्षिण अफ्रीका ने 300 रन का आंकड़ा पार किया जो भारत के खिलाफ उसका सर्वोच्च टेस्ट स्कोर है। लंच के बाद सिनालो जाफ्टा रिटायर्ड हर्ट हो गई जबकि एन्ने डेर्कसन पांच रन बनाकर पूजा वस्त्राकर का शिकार हुई। डि क्लेर्क और मसाबाटा क्लास ने 23 रन की साझेदारी करके टीम को पारी की हार से बचाया।