वनडे विश्व कप में सर्वाधिक 50+ स्कोर, 13 अर्धशतकीय पारी के साथ सबसे आगे मिताली राज, देखिए टॉप-4 लिस्ट

Highlights ऋचा घोष ने कई आंकड़े अपने नाम किए। अब लॉरा वोल्वार्ड्ट कर रही हैं। विश्व कप में बृहस्पतिवार रिकॉर्ड बन रहे है।

India Women vs South Africa Women: आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप में बृहस्पतिवार रिकॉर्ड बन रहे है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने कई आंकड़े अपने नाम किए। अब लॉरा वोल्वार्ड्ट कर रही हैं। एकदिवसीय विश्व कप में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाली दुनिया की चौथी खिलाड़ी बन गई हैं। 36 पारी में 13 50+ स्कोर के साथ पूर्व भारतीय कप्तान नंबर एक पायदान पर विराजमान हैं। 12 50+ स्कोर के साथ डेबी हॉकले दूसरे पायदान पर है। 11 के साथ चार्लोट एडवर्ड्स तीसरे और 18 पारी में 10 के साथ लॉरा वोल्वार्ड्ट चौथे पायदान पर है।

India Women vs South Africa Women: एकदिवसीय विश्व कप में सर्वाधिक 50+ स्कोर-

13 - मिताली राज (36 पारी)

12 - डेबी हॉकले (43 पारी)

11 - चार्लोट एडवर्ड्स (28 पारी)

10 - लॉरा वोल्वार्ड्ट (18 पारी)*।

ऋचा घोष विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महिला वनडे विश्व कप 2025 के मुकाबले में महिला वनडे अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1000 रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गईं। बंगाल की यह बल्लेबाज 50 ओवर के प्रारूप में चार अंकों का आंकड़ा पार करने वाली 12वीं भारतीय हैं।

वह गेंदों का सामना करने (1010) के मामले में सबसे तेज़ भारतीय और कुल मिलाकर तीसरी सबसे तेज़ खिलाड़ी हैं। वह केवल ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर (917) और इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट (943) से पीछे हैं। ऋचा ने केवल 46 मैचों में 30 के औसत और 101.16 के स्ट्राइक रेट के साथ यह उपलब्धि हासिल की। 77 गेंदों पर 94 रन बनाकर आउट हुईं।

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला एकदिवसीय विश्व कप 2025 के दौरान बने रिकॉर्ड्स और उपलब्धियों की सूची:

982 - स्मृति मंधाना ने एक कैलेंडर वर्ष में एकदिवसीय मैचों में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड तोड़ा

94 - ऋचा घोष की पारी एकदिवसीय मैचों में आठवें या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वोच्च स्कोर है

94 - ऋचा महिला एकदिवसीय विश्व कप में किसी भारतीय विकेटकीपर द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है

1000 रन - ऋचा एकदिवसीय मैचों में 1000 रनों का आंकड़ा छूने वाली केवल 12वीं भारतीय बनीं

1010 गेंदें - ऋचा महिला वनडे में 1000 रन बनाने के लिए सबसे कम गेंदों का सामना करने वालों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं

ऋचा विश्व कप में आठवें या उससे नीचे के क्रम पर 50 से अधिक रन बनाने वाली चौथी बल्लेबाज़ बन गईं

88 - ऋचा और स्नेह राणा की आठवें विकेट की साझेदारी महिला वनडे में आठवें या उससे नीचे के क्रम पर भारत की सर्वोच्च साझेदारी है

88 - ऋचा और स्नेह की साझेदारी महिला वनडे में आठवें या उससे नीचे के क्रम पर संयुक्त रूप से तीसरी सर्वोच्च साझेदारी है

149 रन - विश्व कप की एक पारी में छठा विकेट गिरने के बाद भारत ने सबसे अधिक रन बनाए

56 - सुने लुस ने महिला वनडे में दक्षिण अफ्रीका के लिए संयुक्त रूप से सबसे अधिक कैच लिए हैं

42 पारियाँ - ताज़मिन ब्रिट्स महिला वनडे में शून्य पर आउट होने से पहले सबसे अधिक पारियों में आउट होने वालों की सूची में चौथे स्थान पर हैं

10 - लॉरा वोल्वार्ड्ट महिला विश्व कप मैचों में सबसे अधिक 50 से अधिक रन बनाने वालों की सूची में पाँचवें स्थान पर पहुँच गईं।