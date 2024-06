India Women vs South Africa Women Highlights: कमाल की बॉलिंग, 77 रन और 8 विकेट, दक्षिण अफ्रीका अब भी भारत से 105 रन से पीछे, जानें अपडेट

Highlights India Women vs South Africa Women Highlights: कप्तान लौरा वुलवार्ट (नाबाद 93 रन) का अच्छा साथ मिला। India Women vs South Africa Women Highlights: दूसरे विकेट के लिए 190 रन की साझेदारी की। India Women vs South Africa Women Highlights: मारिजाने काप (74) और नाडिने डि क्लर्क (39) लय जारी नहीं रख सकीं।

India Women vs South Africa Women Highlights: स्पिनर स्नेह राणा के आठ विकेट के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत के फॉलोऑन देने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को यहां एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन शीर्ष क्रम बल्लेबाज सुने लुस के शतक से दूसरी पारी में वापसी करने करते हुए दो विकेट पर 232 रन बना लिये। दक्षिण अफ्रीका अब भी भारत से 105 रन से पीछे है। इससे पहले स्नेह राणा ने 77 रन देकर आठ विकेट चटकाये जिससे दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी महज 266 रन पर सिमट गयी। लुस ने 203 गेंद की पारी में 18 चौके की मदद से 109 रन बनाये।

Stumps on Day 3 in Chennai!



A massive wicket in the final session for #TeamIndia



South Africa move to 232/2.



See you tomorrow for Day 4 action!



Scorecard ▶️ https://t.co/4EU1Kp7wJe#INDvSA | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/yhHOSlCAsp — BCCI Women (@BCCIWomen) June 30, 2024

उन्हें कप्तान लौरा वुलवार्ट (नाबाद 93 रन) का अच्छा साथ मिला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 190 रन की साझेदारी की जिससे दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष जारी है। दक्षिण अफ्रीका ने सुबह पहली पारी में चार विकेट पर 236 रन से खेलना शुरू किया। मारिजाने काप (74) और नाडिने डि क्लर्क (39) लय जारी नहीं रख सकीं।

काप कुछ ही देर में राणा का शिकार हुईं जिसके बाद पूरी टीम 17 रन के अंदर पवेलियन लौट गयी। राणा और दीप्ति शर्मा ने आराम से यह जिम्मेदारी संभाली। राणा का यह प्रदर्शन भारत की नीतू डेविड (53 रन पर आठ विकेट) और ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर (66 रन पर आठ विकेट) के बाद महिला टेस्ट की एक पारी में तीसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा है।

भारत ने पहली पारी में 337 रन की विशाल बढ़त के बाद दक्षिण अफ्रीका को फॉलोऑन दिया। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में महज 16 रन के स्कोर पर एनेके बॉश (09) का विकेट गंवा दिया जिन्हें दीप्ति ने पगबाधा आउट किया। वोलवार्ट और लुस ने चाय के ब्रेक तक स्कोर एक विकेट पर 124 रन पहुंचाया।

चाय के बाद के सत्र में दोनों के बीच 138 रन की साझेदारी से मेहमान टीम ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी भी बनायी। लुस ने फिर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया जिससे वह मिगनोन डु प्रीज (2014 में 102 रन) के बाद भारत के खिलाफ टेस्ट शतक जड़ने वाली दक्षिण अफ्रीका की दूसरी खिलाड़ी बनीं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लुस को आउट कर वोलवार्ट के साथ उनकी 190 रन की साझेदारी का अंत किया, तब स्कोर दो विकेट पर 206 रन था। फिर काप और वोलवार्ट ने स्टंप तक बल्लेबाजी की।