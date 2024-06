India Women vs South Africa Women Highlights 1: टूटा 89 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड, एक दिन में 525 रन, भारतीय महिला टीम सबसे आगे, देखें हाइलाइट्स

Highlights महिला टेस्ट क्रिकेट में यह एक दिन का सर्वोच्च स्कोर है। चार विकेट पर 525 रन बनाये। भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा!

India Women vs South Africa Women Highlights, One-off Test Day 1: चेन्नई में गर्मी पड़ रही है। भारतीय महिला टीम रनों की बारिश कर दी। पहले दिन विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा! पहले दिन स्कोरबोर्ड पर चार विकेट पर 525 रन बने। महिला क्रिकेट में पिछला सर्वश्रेष्ठ एक दिन में 431 रन था। भारत ने रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ दिया। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (197 गेंद में 205) की रिकॉर्ड दोहरे शतक और स्मृति मंधाना (161 गेंद में 149) के साथ पहले विकेट के लिए 292 रन की साझेदारी के दम पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन शुक्रवार को यहां चार विकेट पर 525 रन बनाये। महिला टेस्ट क्रिकेट में यह एक दिन का सर्वोच्च स्कोर है।

इससे पहले रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम था जिसने 1935 में क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ दो विकेट पर 431 रन बनाये थे। बीस साल की शेफाली ने सिर्फ 194 गेंदों पर अपना दोहरा शतक पूरा कर सदरलैंड को पीछे छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी ने इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 248 गेंदों पर दोहरा शतक बनाया था।

अपना पांचवां टेस्ट खेल रही शेफाली ने अपनी आक्रामक पारी में 23 चौके और आठ छक्के जड़े। इससे पहले टेस्ट में उनका सर्वोच्च स्कोर 96 रन था। शेफाली भारत की पूर्व कप्तान कप्तान मिताली राज के बाद लगभग 22 वर्षों के लंबे समय अंतराल पर टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली दूसरी भारतीय भी बनीं।

मिताली ने अगस्त 2002 में टॉनटन में इंग्लैंड के खिलाफ ड्रा हुए दूसरे टेस्ट के दौरान 407 गेंदों पर 214 रन बनाए थे । दायें हाथ की बल्लेबाज शेफाली ने डेलमी टकर के खिलाफ लगातार दो छक्के लगाने के बाद एक रन चुराकर अपना दोहरा शतक पूरा किया।

मंधाना ने 27 चौके और एक छक्का लगाया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 312 गेंद में रिकॉर्ड 292 रन की साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलायी। जेमिमा रोड्रिग्स ने 55 रन बनाये। कप्तान हरमनप्रीत कौर (नाबाद 42) और ऋचा घोष (नाबाद 43) स्टंप्स के समय क्रीज पर मौजूद थे।