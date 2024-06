India Women vs South Africa Women Highlights: दो दिन, 10 विकेट और 839 रन, दक्षिण अफ्रीका भारत से 367 रन पीछे, जानें अपडेट

Highlights India Women vs South Africa Women Highlights, Day 2 One-off Test: दक्षिण अफ्रीका अब भी पहली पारी में भारत से 367 रन पीछे है। India Women vs South Africa Women Highlights, Day 2 One-off Test: छह चौकों और एक छक्का की मदद से 65 रन का योगदान दिया। India Women vs South Africa Women Highlights, Day 2 One-off Test: 125 गेंद में आठ चौकों की मदद से 69 रन बनाकर खेल रही थी।

India Women vs South Africa Women Highlights, Day 2 One-off Test: भारतीय टीम ने शनिवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाते हुए छह विकेट पर 603 रन पर पहली पारी घोषित की। इसके बाद मारिजाने काप और सुने लुस की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने इसके जवाब में स्टंप तक चार विकेट पर 236 रन बना लिये थे। मेजबान टीम ने बीती रात के चार विकेट पर 525 रन के स्कोर से खेलना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका अब भी पहली पारी में भारत से 367 रन पीछे है। दो दिन में 10 विकेट गिरे और 839 रन बने। भारत की ओर से 6 और अफ्रीका की ओर में 4 विकेट गिरे। भारत ने 603 रन बनाए और अफ्रीकी टीम 236 रन बना चुकी है। स्मृति मंधाना ने शतक और शेफाली वर्मा ने दोहरा शतक मारे।

अपना पांचवां टेस्ट खेल रही कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लंबे प्रारूप में अपना पहला अर्धशतक बनाया और 115 गेंद में 69 रन की पारी खेली जबकि ऋचा घोष ने भी भारत का दबदबा जारी रखते हुए करियर की सर्वश्रेष्ठ 86 रन की पारी खेली। इन दोनों ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए 143 रन की साझेदारी निभायी।

भारत ने 576 रन बनाते ही महिला टेस्ट क्रिकेट में आस्ट्रेलिया द्वारा बनाया पिछला नौ विकेट पर 575 रन का सर्वोच्च टीम स्कोर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हरमनप्रीत के टुमी सेखुखुने की गेंद पर पगबाधा आउट होते ही 593 रन पर यह साझेदारी टूट गयी। इसके 10 रन बाद ही ऋचा भी नोनकुलुलेको मलाबा की गेंद पर पगबाधा आउट हो गयी और भारतीय कप्तान ने पारी घोषित कर दी।

दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रम ने भी शानदार जज्बा दिखाते हुए पारी की शुरूआत की जिसमें सुने लुस (65 रन) और मारिजाने (नाबाद 69 रन) की अर्धशतकीय पारियों से स्टंप तक चार विकेट पर 236 बनाने में मदद की। अब टीम भारत से 367 रन से पिछड़ रही है। दक्षिण अफ्रीका के लिए डेल्मी टकर सबसे सफल गेंदबाज रही

It's Stumps on Day 2 of the #INDvSA Test in Chennai!



South Africa move to 236/4, trailing #TeamIndia by 367 runs.



3⃣ wickets for @SnehRana15

1⃣ wicket for @Deepti_Sharma06



We will be back for Day 3 action tomorrow! ⌛️



Scorecard ▶️ https://t.co/4EU1Kp7wJe@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/LJg2Qjk9oB — BCCI Women (@BCCIWomen) June 29, 2024

जिन्होंने 141 रन देकर दो विकेट झटके जबकि मसाबाटा क्लास सबसे फिकायती रहीं। दक्षिण अफ्रीका ने बल्ले से अच्छी शुरुआत करते हुए लंच ब्रेक तक बिना विकेट गंवाये 29 रन बना लिये थे। लेकिन स्नेह राणा ने दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वुलवार्ट (20) को पगबाधा आउट कर 33 रन पर पहला झटका दिया।

फिर एनेके बॉश का साथ निभाने लुस उतरीं। इस जोड़ी ने बल्लेबाजों के मुफीद विकेट का पूरा फायदा उठाया और दूसरे विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी निभायी। राणा ने ही इस भागीदारी का अंत किया जब बॉश उनकी गेंद पर दीप्ति शर्मा को कैच दे बैठीं। अब काप और लुस क्रीज पर थीं।

दक्षिण अफ्रीका ने चाय ब्रेक तक दो विकेट गंवाकर 106 रन बनाये। अंतिम सत्र में दोनों बल्लेबाजों ने अपने अर्धशतक पूरे करते हुए 93 रन की साझेदारी की जिसका अंत दीप्ति शर्मा ने लुस को पगबाधा आउट कर किया। इससे स्कोर तीन विकेट पर 189 रन हो गया। यह दक्षिण अफ्रीका की इस प्रारूप में तीसरे विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी भी है।

नौ गेंद बाद डेल्मी टकर खाता भी नहीं खोल सकीं और राणा की गेंद का शिकार हुई। काप और नाडिने डि क्लर्क ने मिलकर पांचवें विकेट के लिये स्टंप तक नाबाद 38 रन की साझेदारी निभा ली थी। भारत के लिए राणा ने गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए 61 रन देकर तीन विकेट झटके जबकि दीप्ति शर्मा ने 40 रन देकर एक विकेट हासिल किया।