INDW vs RSAW 1st T20I Score 2024: वनडे और टेस्ट के बाद टी20 की बारी, चेन्नई में 5 जुलाई शाम 7 बजे लगेंगे चौके-छक्के, जानें कहां देखें लाइव मैच

Highlights India Women vs South Africa Women, 1st T20I Live Score 2024: तीन मैचों की सीरीज एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में शुरू हो रहा है। India Women vs South Africa Women, 1st T20I Live Score 2024: एशिया कप और विश्व कप को देखते हुए सीरीज काफी अहम है। India Women vs South Africa Women, 1st T20I Live Score 2024: मैच शाम सात बजे से खेला जाएगा।

India Women vs South Africa Women, 1st T20I Live Score 2024: भारतीय क्रिकेट टीम ने 15 दिन के भीतर कमाल कर दिया। टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 11 साल बाद चैंपियन बनी तो महिला क्रिकेट टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। पहले वनडे में 3-0 से मात दी। फिर हरमनप्रीत ब्रिगेड ने टेस्ट में 1-0 से जीत दर्ज की। कल से भारतीय टीम टी20 में जोर आजमाइश करेगी। तीन मैचों की सीरीज एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में शुरू हो रहा है। मैच शाम सात बजे से खेला जाएगा। एशिया कप और विश्व कप को देखते हुए सीरीज काफी अहम है।

India Women vs South Africa Women, 1st T20I Live Score 2024: मैच शेयडूल-

1. 05 जुलाईः पहला टी20 मैच, एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई, शाम 7 बजे

2. 07 जुलाईः दूसरा टी20 मैच, एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई, शाम 7 बजे

3. 09 जुलाईः तीसरा टी20 मैच, एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई, शाम 7 बजे।

India Women vs South Africa Women, 1st T20I Live Score 2024: टीमें इस प्रकार हैं-

भारत महिला: हरमनप्रीत कौर (कप्तान) स्मृति मंधाना, उमा छेत्री, रिचा घोष, डी हेमलता, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, अमनजोत कौर, श्रेयंका पाटिल, सजीवन सजाना, दीप्ति शर्मा, आशा शोभना, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, शबनम शकील, पूजा वस्त्रकार और राधा यादव।

दक्षिण अफ्रीका महिला: लॉरा वोलावार्ट (कप्तान), तेजमिन ब्रिट्स, मीके डि रिडर, सिनालो जाफ्ता, एनेके बॉश, नादिन डि क्लार्क, एनेरी डर्कसेन, मारिजेन कैप, सुने लुस, क्लो ट्रायोन, अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास, एलिज-मारी मार्क्स, नोनकुलुलेको मलाबा और तुमी सेखुखुने।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से कल से

भारतीय महिला क्रिकेट टीम शुक्रवार से यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 सीरीज का इस्तेमाल एशिया कप और टी20 विश्व कप के लिए अपनी तैयारियों और रणनीति को पुख्ता करने के लिए करेगी। श्रीलंका में 19 जुलाई से होने वाले एशिया कप और बांग्लादेश में चार अक्टूबर से होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले यह भारत की सफेद गेंद से आखिरी द्विपक्षीय सीरीज है।

इसे देखते हुए हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम इन बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के लिए अपने प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। टीम ने बेंगलुरु में तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज और यहां एकमात्र टेस्ट में भी इसके संकेत दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से टक्कर मिलने के बावजूद भारत ने अब तक सभी मैच जीते हैं।

2023 से अब तक भारत ने सात टी20 सीरीज खेली

2023 से अब तक भारत ने सात टी20 सीरीज खेली हैं जिनमें से तीन में उसे जीत मिली है और चार में हार का सामना करना पड़ा है। टीम इस आंकड़े को बेहतर करना चाहेगी। भारत को एकदिवसीय श्रृंखला और टेस्ट मैच में अपनी खिलाड़ियों की फॉर्म से राहत मिलेगी।

एकदिवसीय टीम की उप कप्तान और स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने तीन मैच में दो शतक और एक अर्धशतक के साथ शानदार प्रदर्शन किया, जबकि हरमनप्रीत ने अंतिम वनडे में शतक जड़ा। एकदिवसीय सीरीज के दौरान सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा की खराब फॉर्म चिंता का विषय थी।

मेहमान टीम श्रीलंका के खिलाफ स्वदेश में टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज

लेकिन उन्होंने यहां एकमात्र टेस्ट में महिला क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर इन चिंताओं को दूर कर दिया। जेमिमा रोड्रिग्स और रिचा घोष भी धीरे धीरे लय हासिल कर रही हैं। टीम प्रबंधन को इन पांचों बल्लेबाजों से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। मेहमान टीम श्रीलंका के खिलाफ स्वदेश में टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में काफी प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाई थी।

कप्तान लॉरा वोलवार्ट पर बहुत अधिक निर्भर

कागज पर भारत की गेंदबाजी भी काफी मजबूत दिखती है। तेज गेंदबाजों रेणुका सिंह, पूजा वस्त्रकार और अरुंधति रेड्डी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। दीप्ति शर्मा, राधा यादव, आशा शोभना और श्रेयंका पाटिल की स्पिन चौकड़ी भी टीम की मजबूत ताकत है। दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाजी में अच्छी शुरुआत के लिए कप्तान लॉरा वोलवार्ट पर बहुत अधिक निर्भर होगा।

वोलवार्ट ने एकदिवसीय सीरीज और एकमात्र टेस्ट में शतक लगाकर अपनी शानदार फॉर्म की झलक दिखाई। अगर दक्षिण अफ्रीका को पिछले साल जनवरी के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला जीतनी है तो सलामी बल्लेबाज वोलवार्ट का प्रदर्शन महत्वपूर्ण होगा। टीम को वोलवार्ट के अलावा मारिजेन कैप, सुने लुस, एनेके बॉश और तेजमिन ब्रिट्स के बल्ले से भी अच्छे रनों की उम्मीद होगी।

नोनकुलुलेको मलाबा और मसाबाता क्लास के अलावा नादिन डि क्लार्क और अयाबोंगा खाका को भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। दक्षिण अफ्रीका को उम्मीद होगी कि अनुभवी मारिजेन कुछ ओवर कर पाएंगी। चोट से उबरने के कारण उन्होंने अब तक भारत दौरे पर गेंदबाजी नहीं की है।