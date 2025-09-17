महिला वनडे में सर्वाधिक शतक, 12 शतक के साथ चौथे पायदान पर मंधाना, देखिए टॉप-8 लिस्ट

Highlights India Women vs Australia Women: मंधाना ने विश्व कप से पहले रनों की बारिश कर दी। India Women vs Australia Women: उपकप्तान स्मृति मंधाना खास क्लब में शामिल हो गईं। India Women vs Australia Women: वनडे में स्मृति मंधाना के नाम 12 शतक हो गया है।

India Women vs Australia Women: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने भारत के खिलाफ दूसरे महिला एक दिवसीय क्रिकेट मैच में बुधवार को टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों ने अंतिम एकादश में दो बदलाव किये हैं। टीम इंडिया की उपकप्तान स्मृति मंधाना खास क्लब में शामिल हो गईं। वनडे में स्मृति मंधाना के नाम 12 शतक हो गया है। ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। दूसरे मैच में स्मृति मंधाना ने 91 गेंद में 14 चौके और 4 छक्के की मदद से 117 रन बनाईं। मंधाना ने विश्व कप से पहले रनों की बारिश कर दी।

India Women vs Australia Women: महिला वनडे में सर्वाधिक शतक

15 - मेग लैनिंग

13 - सूजी बेट्स

12 - टैमी ब्यूमोंट

12 - स्मृति मंधाना

9 - चार्लोट एडवर्ड्स, चमारी अथापथु, हेले मैथ्यूज, नैट साइवर-ब्रंट।

मेजबान भारत ने जेमिमा रौड्रिग्स और श्री चरणी कह जगह अरुंधति रेड्डी और रेणुका सिंह को उतारा है। वहीं आस्ट्रेलियाई टीम में किम गार्थ और फीबी लिचफील्ड की जगह डार्सी ब्राउन और जॉर्जिया वोल खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया तीन मैचों की श्रृंखला में 1 . 0 से आगे है।

वायरल बुखार के कारण आस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी दोनों वनडे से बाहर जेमिमा

भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रौड्रिग्स वायरल बुखार के कारण आस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी दो महिला वनडे मैच नहीं खेल सकेंगी जिनकी जगह तेजल हसबनिस को टीम में शामिल किया गया है । रौड्रिग्स 30 सितंबर से शुरू हो रहे विश्व कप से पहले फिट हो जायेंगी । बीसीसीआई ने एक बयान में कहा ,‘‘ महिला चयन समिति ने जेमिमा रौड्रिग्स के विकल्प के तौर पर तेजल हसबनिस को टीम में शामिल किया है ।’’

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी दो वनडे के लिये भारतीय टीम : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरूंधति रेड्डी, रिचा घोष क्रांति गौड़, सयाली सतघारे, राधा यादव, श्री चरणी, स्नेह राणा, उमा छेत्री, तेजल हसबनिस ।