India Women vs Australia Women 2022: ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे, पहले टी20 मैच में टीम इंडिया को 9 विकेट से दी मात

India Women vs Australia Women 2022: ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने भारतीय महिला टीम को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरा टी20 मैच 11 दिसंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 172 रन बनाये।

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने एक विकेट खोकर जीत हासिल की। बेथ मूनी, एलिसा हीली ने शानदार शुरुआत की। बेथ मूनी ने अर्धशतकीय पारी खेली। मूनी ने 57 गेंद में नाबाद 89 रन बनाई, जिसमें 16 चौके शामिल हैं। ताहिला मैकग्राथ ने 29 गेंद में नाबाद 40 रन की पारी खेलीं। ऑस्ट्रेलिया ने 173 रन के लक्ष्य का पीछा 18.1 ओवर में एक विकेट गंवा कर लिया।

