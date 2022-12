IndW vs AusW 2022: टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से पीछे, तीसरा टी20 मैच ऑस्ट्रेलिया 21 रन से जीता, पैरी ने 47 गेंद में 75 रन की पारी खेली

Highlights पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने और दूसरा मैच भारत ने जीता था। शेफाली वर्मा ने 41 गेंद में 52 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में आठ विकेट पर 172 रन का स्कोर खड़ा किया।

India Women vs Australia Women 2022: ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टी20 मैच में भारतीय महिला टीम को 21 रन से हरा दिया है। पांच मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे हो गया है। सीरीज का चौथा मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने और दूसरा मैच भारत ने जीता था।

भारतीय महिला टीम की ओर से शेफाली वर्मा ने 41 गेंद में 52 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 27 गेंद में 37 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके शामिल हैं। स्मृति मंधाना ने 10 गेंद में मात्र एक रन का स्कोर किया।

