India Women Vs Australia Women, 1st ODI: 11 रन के अंदर आखिरी 5 विकेट?, टीम इंडिया 100 पर ढेर, ऑस्ट्रेलिया ने लिया बदला

Highlights India Women Vs Australia Women, 1st ODI LIVE Score: दूसरा मैच आठ दिसंबर को ब्रिसबेन में ही खेला जाएगा। India Women Vs Australia Women, 1st ODI LIVE Score: आखिरी मैच पर्थ में ग्यारह दिसंबर को होगा। India Women Vs Australia Women, 1st ODI LIVE Score: 11 रन के अंदर अपने आखिरी 5 विकेट गंवा दिए।

India Women Vs Australia Women, 1st ODI LIVE Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज आज से खेल रही है। भारत की शुरुआत बहुत ही खराब रही और 100 पर टीम ऑल ऑउट हो गई। 11 रन के अंदर अपने आखिरी 5 विकेट गंवा दिए। मेगन शुट्ट ने 6.2 ओवर में एक मेडन रखते हुए 19 रन देकर 5 विकेट झटकी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम पहले मैच में फेल हो गई। दूसरा मैच आठ दिसंबर को ब्रिसबेन में ही खेला जाएगा, जबकि आखिरी मैच पर्थ में ग्यारह दिसंबर को होगा। टीम इंडिया के 4 खिलाड़ी दोहरे अंक में पहुंचे

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 17 रन की पारी खेली। सबसे अधिक रन जेमिमा रोड्रिग्स ने बनाईं। 42 गेंद में एक चौके की मदद से 23 रन की पारी खेली। विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष ने 35 गेंद में 14 रन की पारी खेलकर आउट हो गई। हरलीन देयोल ने 3 चौके की मदद से 19 की पारी खेली। टीम इंडिया 34.2 ओवर में 100 पर आउट हुई और केवल 8 चौके लगे।

तेज गेंदबाज मेगन शुट्ट की शानदार गेंदबाजी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को यहां भारत को पहले महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 100 रन पर आउट कर दिया। शुट्ट ने 19 रन देकर पांच विकेट लिए और भारतीय टीम को 34.2 ओवर में 100 रन पर आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत की तरफ से पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली जेमिमा रोड्रिग्स ने 42 गेंदों में 23 रन बनाए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने पहले सात ओवरों में ही सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। टीम से बाहर की गई शैफाली वर्मा की जगह खेल रही प्रिया पुनिया (03) अपनी वापसी को यादगार नहीं बना पाई।

अनुभवी सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (08) ने शुट्ट की बाहर जाती आउटस्विंगर पर विकेट के पीछे कैच दिया। पुनिया बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में शुट्ट की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट पर कैच आउट हो गई। कप्तान हरमनप्रीत कौर (17) को तेज गेंदबाज एनाबेल सदरलैंड ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। रोड्रिग्स बीच में तब तक सहज दिख रही थीं जब तक कि किम ग्राथ ने उन्हें थर्ड मैन पर गेंद पहुंचाने की कोशिश में बोल्ड नहीं कर दिया। भारत का स्कोर एक समय तीन विकेट पर 62 रन था लेकिन इसके बाद उसकी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।

जेमिमा और हरमनप्रीत के अलावा हरलीन देओल (19) और रिचा घोष (14) ही दोहरे अंक में पहुंच पाई। भारत ने अपने अंतिम तीन बल्लेबाज 100 रन के स्कोर पर गंवाए। शुट्ट ने प्रिया मिश्रा को आउट करके अपने करियर में पहली बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया।