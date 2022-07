India vs West Indies: संजू सैमसन ने जब सुपरमैन बनकर आखिरी ओवर में सिराज की वाइड गेंद पर रोका चौका, देखें सांसों को थमा देने वाला वीडियो

Highlights सोशल मीडिया ट्विटर पर टीम इंडिया के विकेट कीपर संजू सैमसन हो रहे हैं ट्रेंड सिराज की वाइड जाती गेंद को रोकते हुए उनका वीडियो ट्विटर पर हो रहा है वायरल भारत ने मुकाबला आखिरी ओवर में 3 रनों से जीता, शृंखला में 1-0 से बनाई बढ़त

India vs West Indies: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच में भारत ने 3 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। भारत की इस जीत को लेकर सोशल मीडिया पर संजू सैमसन का सांसों को थमा देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में उनकी खूब तारीफ की जा रही है। यहां तक की उन्हें सुपरमैन भी कहा जा रहा है।

दरअसल, मैच के आखिरी ओवर में भारत को मामूली रनों से जीत हासिल हुई। मैच के अंतिम ओवर में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 15 रनों की दरकार थी। जबकि क्रीज पर रोमारियो शेफर्ड (39) और अकील होसैन (32) बल्ले से रन बना रहे थे। भारत की ओर से अंतिम ओवर मोहम्मद सिराज कर रहे थे। सिराज ने अकील को पहली गेंद पर कोई रन नहीं दिया। जबकि दूसरे गेंद में लेग बाई के माध्यम से एक रन दिया। सिराज की तीसरी गेंद पर शेफर्ड ने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद में उन्होंने 2 रन ले लिए। अब विंडीज को जीत के लिए 2 गेंदों में 8 रन चाहिए थे।

जब सिराज ने पांचवीं गेंद डाली तो वह लेग साइट में बहुत ज्यादा वाइड चली गई। लेकिन विकेट के पीछे मुस्तैद सैमसन ने हवा में छलांग लगाकर उसे बाउंड्री जाने से बचा लिया। अगर यह गेंद चौका चली जाती तो मेजबान टीम को 5 (4+वाइड) रन मिलते और फिर दो गेंदों में वेस्टइंडीज को जीत के लिए तीन रन चाहिए थे। लेकिन संजू सैमसन ने सुपरमैन बनकर एक तरह से मोहम्मद सिराज को खलनायक बनने से बचा लिया। अंत की गेंद में सिराज ने महज दो रन दिए और भारत तीन रनों से मुकाबला जीत गया।

