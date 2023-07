India vs West Indies ODI Series: रोहित ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, इस खिलाड़ी ने किया डेब्यू, उमरान और कुलदीप की वापसी, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights विकेटकीपर की दौड़ में इशान किशन ने संजू सैमसन को पछाड़कर एकादश में जगह बनाई। मोहम्मद सिराज को टखने में सूजन के कारण एहतियात के तौर पर स्वेदश भेजने का फैसला किया गया। एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में गुरुवार को टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया।

India vs West Indies ODI Series: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में गुरुवार को टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया।

#TeamIndia have won the toss and elect to bowl first in the 1st ODI.



Live - https://t.co/lFIEPnpOrO… #WIvINDpic.twitter.com/TVjy1ks2aR — BCCI (@BCCI) July 27, 2023

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट में पदार्पण करने वाले तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में भी पदार्पण का मौका दिया। भारत ने उमरान मलिक और कुलदीप यादव को एकादश में शामिल किया है।

A look at our Playing XI for the 1st ODI against West Indies.



Live - https://t.co/lFIEPnpOrO…… #WIvINDpic.twitter.com/xTjWtwcshQ — BCCI (@BCCI) July 27, 2023

विकेटकीपर की दौड़ में इशान किशन ने संजू सैमसन को पछाड़कर एकादश में जगह बनाई। भारत को सीरीज की शुरुआत से पहले ही झटका लगा जब दौरे पर उसके तेज गेंदबाजी आक्रमकण की अगुआई कर रहे मोहम्मद सिराज को टखने में सूजन के कारण एहतियात के तौर पर स्वेदश भेजने का फैसला किया गया।

News from Barbados - Mukesh Kumar is all set to make his ODI debut for #TeamIndia 👏👏#WIvINDpic.twitter.com/TfbHMnv7in — BCCI (@BCCI) July 27, 2023

टीमें:

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), काइल मेयर्स, ब्रैंडन किंग, एलिक अथानाज़े, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड, यानिक कारिया, डोमिनिक ड्रेक्स, जेडन सील्स, गुडाकेश मोती।

1st ODI. West Indies XI: S Hope (wk/c), K Mayers, B King, A Athanaze, S Hetmyer, R Shepherd, Y Cariah, R Powell, D Brakes, J Seales, G Motie. https://t.co/OoIwxCvNlQ#WIvIND — BCCI (@BCCI) July 27, 2023

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, इशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, उमरान मलिक, मुकेश कुमार।