IND vs WI, 2nd T20I: भारतीय कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीता, वेस्टइंडीज के खिलाफ बल्लेबाजी का किया फैसला

India vs West Indies, 2nd T20I: भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। भारतीय टीम में चोटिल कुलदीप यादव की जगह युवा गेंदबाज रवि बिश्नोई को लिया गया है। पहला गेम चार रनों से हारने के बाद मेहमान टीम पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 से पीछे है।

नवोदित तिलक वर्मा अपनी गेंदबाजी के साथ हार्दिक पंड्या की अगुवाई वाली टीम के लिए उम्मीद की किरण थे। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल सतह पर 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारत खेल जीतने में असफल रहा क्योंकि वे 20 ओवरों में 9 विकेट पर 145 रन ही बना सके। एक समय उसका स्कोर तीन विकेट पर 77 रन था लेकिन उसने अगले छह विकेट सिर्फ 67 रन पर गंवा दिये।

