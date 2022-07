India vs West Indies: टीम इंडिया की नजर 2-0 पर!, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 21 मैच, जानें किसने मारी बाजी

Highlights भारतीय टीम सोमवार को दूसरे मैच में वेस्टइंडीज पर अपना दबदबा बरकरार रखने उतरेगी श्रेयस अय्यर खाता नहीं खोल सके। टीम प्रबंधन संजू सैमसन और दीपक हुड्डा पर दांव खेल सकता है।

India vs West Indies: टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में 3-0 से मात दी थी। पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरी टी20 मैच कल खेला जाएगा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम सोमवार को दूसरे मैच में वेस्टइंडीज पर अपना दबदबा बरकरार रखने उतरेगी।

पहला गेम आराम से जीतने के बाद मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को उम्मीद है कि उनकी टीम सोमवार को सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर सकती है। हालांकि, जीत के बावजूद, भारत को कुछ दबाव वाली चिंताएं थीं, खासकर श्रेयस अय्यर खाता नहीं खोल सके। टीम प्रबंधन संजू सैमसन और दीपक हुड्डा पर दांव खेल सकता है।

मैच खेला गया: 21

भारत: 14

वेस्ट इंडीज: 06

निर्णय नहीं: 1

भारत बनाम वेस्टइंडीज अंतिम 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय परिणाम:

भारत 68 रन से जीता।

भारत 17 रन से जीता।

भारत 8 रन से जीता।

भारत 6 विकेट से जीता।

भारत 67 रन से जीता।

रोहित ने रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और रवि बिश्नोई जैसे तीन स्पिनरों को अंतिम एकदश में शामिल कर चतुराई भरी कप्तानी का परिचय दिया। उन्होंने इसके साथ ही सूर्यकुमार यादव के साथ पारी का आगाज कर सबको चौंका दिया। इंग्लैंड के खिलाफ इस प्रारूप में रोहित ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ पारी का आगाज किया था।

ऐसे में सूर्यकुमार इस साल टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के सातवें सलामी बल्लेबाज बने। उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंद में 24 रन बनाये। लोकेश राहुल की गैरमौजूदगी में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम प्रबंधन सलामी बल्लेबाजी के लिए प्रयोग करना जारी रखेगा।

भारतीय टीम को लंबे समय से बायें हाथ के बेहतर तेज गेंदबाज की कमी खल रही थी लेकिन अर्शदीप सिंह ने शुरुआती टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से प्रभावित किया। पंजाब के इस 23 साल के गेंदबाज ने अपने चार ओवर के स्पैल में कहीं भी ढिलाई नहीं बरती।

उन्होंने शुरुआती ओवरों में शॉर्ट गेंद के शानदार इस्तेमाल से सलामी बल्लेबाज काइल मायर्स को चलता किया तो वहीं आखिरी ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर का अकील हुसैन के पास कोई जवाब नहीं था। पिछले मैच में रोहित शर्मा ने 44 गेंद में 64 रन की पारी खेल कर बड़े स्कोर की नींव रखी लेकिन भारतीय मध्यक्रम लड़खड़ा गया।

आखिरी ओवरों में हालांकि दिनेश कार्तिक (19 गेंद में नाबाद 41 रन) की साहसिक पारी ने टीम के स्कोर को 190 रन तक पहुंचाया। इस मैच में मध्यक्रम के बल्लेबाजों को अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने पर ध्यान देना होगा। अश्विन और बिश्नोई की फिरकी का वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था।

