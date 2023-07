India vs West Indies 2023: रोहित, कोहली, गिल, अश्विन और द्रविड़ ने 86 वर्षीय सर गारफील्ड सोबर्स से मुलाकात की, देखें वीडियो

Highlights 86 वर्षीय सोबर्स ने 93 टेस्ट में 8032 रन बनाने के अलावा 235 विकेट भी झटके हैं। रोहित, विराट कोहली, शुभमन गिल, रविचंद्रन अश्विन और भारतीय मुख्य कोच राहुल द्रविड़ शामिल थे। वेस्टइंडीज का यह महान खिलाड़ी अपनी पत्नी के साथ था।

India vs West Indies 2023: वेस्टइंडीज के दौरे पर गयी भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों ने यहां महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स से मुलाकात की। रोहित शर्मा की अगुआई वाली भारतीय टीम 12 जुलाई से डोमिनिका और पोर्ट ऑफ स्पेन में दो टेस्ट मैच खेलेगी। जिसके बाद दौरे पर तीन वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जायेंगे।

बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) ने वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान के साथ हुई मुलाकात की वीडियो साझा करते हुए शीर्षक दिया, ‘बारबाडोस में महान खिलाड़ी के साथ। टीम इंडिया ने खेल के महानतम खिलाड़ियों में एक - सर गारफील्ड सोबर्स से मुलाकात की।’ क्रिकेट के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शुमार 86 वर्षीय सोबर्स ने 93 टेस्ट में 8032 रन बनाने के अलावा 235 विकेट भी झटके हैं।

In Barbados & in the company of greatness! 🫡 🫡#TeamIndia meet one of the greatest of the game - Sir Garfield Sobers 🙌 🙌#WIvINDpic.twitter.com/f2u1sbtRmP