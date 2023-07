India vs West Indies 2023: ‘मैं अभी खरगोश नहीं, कछुआ हूं’, जानिए भारतीय हरफनमौला ने आखिर क्यों कहा...

Highlights 29 मई को आईपीएल के समापन के बाद पूरे दो महीने की छुट्टी मिली थी। ऑलराउंडर वर्तमान में वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारतीय टीम के साथ हैं। कौशल और फिटनेस दोनों पर समान ध्यान दिया गया।

India vs West Indies 2023: भारतीय हरफनमौला हार्दिक पंड्या ने कहा कि वह 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक घरेलू मैदान पर होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की तैयारी के लिए काफी अधिक गेंदबाजी कार्यभार उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह ‘कछुआ हैं खरगोश नहीं।’

ऑलराउंडर वर्तमान में वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारतीय टीम के साथ हैं। 29 मई को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के समापन के बाद उन्हें पूरे दो महीने की छुट्टी मिली थी। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में तीन सप्ताह तक शारीरिक कंडीशनिंग से गुजरना पड़ा, जहां कौशल और फिटनेस दोनों पर समान ध्यान दिया गया।

"I'm a turtle, not a rabbit...": India's Hardik Pandya on his bowling workload



