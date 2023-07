India vs West Indies 2023: 73 रन पर चार विकेट, अश्विन ने वेस्टइंडीज के दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई

Highlights शारदुल ठाकुर ने रेमंड रीफर (दो) को पदार्पण कर रहे विकेटकीपर इशान किशन के हाथों कैच कराया। आर जडेजा ने लंच के विश्राम से ठीक पहले जर्मेन ब्लैकवुड (14) को आउट किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैच की श्रृंखला से गिल तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा की जगह लेंगे।

India vs West Indies 2023: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट के शुरूआती दिन लंच तक 68 रन पर चार विकेट झटक लिये। अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने वेस्टइंडीज के दोनों सलामी बल्लेबाजों तेगनारायण चंद्रपॉल (12) और कप्तान क्रेग ब्रेथवेट (20) को पवेलियन की राह दिखायी।

शारदुल ठाकुर ने रेमंड रीफर (दो) को पदार्पण कर रहे विकेटकीपर इशान किशन के हाथों कैच कराया तो वही जडेजा ने लंच के विश्राम से ठीक पहले जर्मेन ब्लैकवुड (14) को आउट किया। पदार्पण कर रहे एलिक अथानजे 13 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है।

A fine morning session for #TeamIndia.



West Indies 68/4 at Lunch on Day 1 of the 1st Test. @ashwinravi99 with two wickets, @imShard and @imjadeja with a wicket apiece.



#WIvIND

भारत के बल्लेबाज शुभमन गिल ने निचले क्रम में बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद कहा कि वह तीसरे नंबर के बल्लेबाज की भूमिका को सलामी बल्लेबाज से ज्यादा अलग नहीं मानते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैच की श्रृंखला से गिल तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा की जगह लेंगे।

Watch - Proud moment for the two youngsters as they receive their Test caps from Captain Rohit Sharma and Virat Kohli. #WIvIND

पदार्पण कर रहे यशस्वी जायसवाल को श्रृंखला के पहले टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करने का काम सौंपा गया है। गिल ने यहां शुरुआती टेस्ट से पहले मेजबान प्रसारकों से कहा, ‘‘उन्होंने (टीम प्रबंधन) मुझसे पूछा कि मैं कहां बल्लेबाजी करना चाहता हूं और मैंने कहा कि मैं नंबर तीन चाहता हूं। यह एक ऐसी स्थान है जहां मैं मजबूत होना चाहता हूं।’’

गिल ने कहा कि भारत के लिए पारी की शुरुआत करने का अनुभव तीसरे नंबर पर काम आएगा। उन्होंने कहा, ‘‘नई गेंद से खेलना हमेशा अच्छा होता है। मेरे पास नई गेंद का अनुभव है और जब आप नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हैं तो यह बहुत अलग नहीं होता है, हालांकि इसमें थोड़ा अंतर होता है।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या सीनियर खिलाड़ी की तरह महसूस करने लगे हैं, उन्होंने कहा, ‘‘वास्तव में नहीं।

भूमिकाएं अलग-अलग हैं। निश्चित रूप से ऐसा महसूस नहीं हो रहा है।" एक महीने के ब्रेक के बाद खेलने जा रहे गिल के लिए 2023 शानदार रहा जहां गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज ने 17 मैचों में 890 रन बनाकर आईपीएल की ऑरेंज कैप अपने नाम की।

उन्होंने पिछले सत्र में पहला आईपीएल शतक भी बनाया जिससे वह एक ही कैलेंडर वर्ष में टेस्ट, वनडे, टी20 अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। गिल ने कहा, ‘‘मैंने एक महीने के ब्रेक का आनंद लिया, अपने परिवार के साथ समय बिताया। बारबडोस में मैं पहली बार आया हूं, डोमिनिका में भी मैं पहली बार आया हूं। हम यहां काफी पहले आ गए और अच्छी ट्रेनिंग की।’’

गिल के बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल के बारे में कप्तान रोहित ने कहा कि युवा बल्लेबाज ने कोच राहुल द्रविड़ के साथ इस पर चर्चा की। रोहित ने कहा, ‘‘गिल नंबर तीन पर खेलेंगे क्योंकि वह खुद उस स्थान पर खेलना चाहता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने राहुल (द्रविड़) से चर्चा की और उनसे कहा कि ‘मैंने अपना सारा क्रिकेट नंबर तीन और चार पर खेला है, मुझे लगता है कि अगर मैं नंबर तीन पर बल्लेबाजी करूंगा तो मैं अपनी टीम के लिए बेहतर कर सकता हूं।’’

रोहित ने कहा, ‘‘यह हमारे लिए भी अच्छा हो गया है, हमें एक बाएं हाथ का खिलाड़ी मिला है। भारतीय क्रिकेट को एक बाएं हाथ के बल्लेबाज की सख्त जरूरत थी। हमें यशस्वी जयसवाल मिले, वह बहुत आशाजनक दिखते हैं। आशा करते हैं कि वह (जायसवाल) अपनी टीम के लिए प्रदर्शन करेंगे और अपनी जगह पक्की करेंगे।’’