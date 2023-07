India vs West Indies 1st Test Day 2: डेब्यू टेस्ट में फिफ्टी, 104 गेंद में चौके के साथ अर्धशतक, वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित की अर्धशतकीय पारी, 106 गेंद में फिफ्टी

Highlights 7 चौके की मदद से 104 गेंद में फिफ्टी पूरे किए। जयसवाल और रोहित शर्मा कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। आर अश्विन ने 60 रन देकर पांच विकेट झटके।

India vs West Indies 1st Test Day 2: यशस्वी जयसवाल ने पहले टेस्ट में धमाका कर दिया। डेब्यू टेस्ट में अर्धशतक बना लिए हैं। 7 चौके की मदद से 104 गेंद में फिफ्टी पूरे किए। जयसवाल और रोहित शर्मा कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत ने बिना विकेट खोए 119 रन बना लिया है। रोहित ने 106 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।

A Test FIFTY for Yashasvi Jaiswal on his debut game 🙌👏



Live - https://t.co/FWI05P59cL…… #WIvINDpic.twitter.com/TDJEQUcBBp