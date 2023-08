India Vs West Indies 1st T20 Update: इस खिलाड़ी ने किया कारनामा, टेस्ट, वनडे के बाद टी20 में पदार्पण, पावेल ने टॉस जीता, टीम इंडिया में दो खिलाड़ी कर रहे डेब्यू, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने वनडे और टेस्ट सीरीज पर कब्जा कर लिया है। बंगाल की अंडर 23 टीम से लेकर भारत ए के लिये खेल चुके हैं।

India Vs West Indies 1st T20 Update: भारतीय टीम के खिलाड़ी मुकेश कुमार ने खास कारनामा कर दिया। वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट और वनडे के बाद टी20 में डेब्यू किया। मुकेश ने मौजूदा दौरे पर खेल के तीनों प्रारूपों में पदार्पण किया। भारत ने वनडे और टेस्ट सीरीज पर कब्जा कर लिया है।

वेस्टइंडीज के कप्तान रोवमैन पावेल ने भारत के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने तिलक कुमार और मुकेश कुमार को पदार्पण का मौका दिया है। भारत 5 मैचों की सीरीज खेलेगा। तीन मैच इंडीज में और दो मैच अमेरिका में खेला जाएगा।

Two debutants for #TeamIndia today.



Tilak Varma and Mukesh Kumar are all set to make their T20I debuts for India



Go well, boys.

अपने 30वें जन्मदिन से कुछ महीने पहले ही टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले बिहार के गोपालगंज जिले के मुकेश कुमार पिछले सात साल में बंगाल की अंडर 23 टीम से लेकर भारत ए के लिये खेल चुके हैं। मैंने कहा कि मां मैं देश के लिये खेल रहा हूं। मेरे सभी रिश्तेदार भी बहुत खुश हैं जिन्होंने शुरू से मेरा साथ दिया।

A look at our Playing XI for the game



Live - https://t.co/a09JU5OyHV…… #WIvINDpic.twitter.com/aHHe8WNITt — BCCI (@BCCI) August 3, 2023

टीमें:

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): काइल मेयर्स, ब्रैंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स (विकेटकीपर), निकोलस पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल (कप्तान), जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, अकील होसेन, अल्ज़ारी जोसेफ, ओबेड मैककॉय।

भारत (प्लेइंग इलेवन): शुभमन गिल, ईशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार।