Ind vs WI 1st ODI: वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, पहले 2 वनडे से बाहर हुआ टीम इंडिया का ये दिग्गज

Ind vs WI 1st ODI: वेस्टइंडीज और भारत के बीच में हो रहे पहले एकदिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है। दोनों टीमों के बीच शृंखला का पहला मुकाबला क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद में खेला जा रहा है। मैच से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के हरफन मौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा पहले दो वनडे मैच से बाहर हो गए हैं।

बीसीसीआई ने कहा कि रवींद्र जडेजा के दाहिने घुटने में चोट लग गई है और वे वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले 2 वनडे से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी प्रगति पर नजर रखे हुए है और तीसरे वनडे में उनकी भागीदारी पर फैसला उसी के अनुसार लिया जाएगा।

वेस्टइंडीज के खिलाफ इस तीन मैचों की एकदिवसीय शृंखला में भारतीय टीम की कमान टीम के सीनियर प्लेयर शिखर धवन को दी गई है। जबकि अन्य वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। हालांकि कैरिबियाई धरती पर दोनों टीमों के बीच अब तक 9 वनडे सीरीज खेली गई हैं। जिसमें से चार वेस्टइंडीज के नाम रही है तो 5 सीरीज भारत ने जीती हैं। यानि यहां भारत का पलड़ा भारी है।

#IndvsWI 1st ODI | West Indies win the toss and opt to bowl first against India at Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad.



(Pic: BCCI Twitter) pic.twitter.com/ZRz4guw8Hj