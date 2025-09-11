आज तक हमारे खिलाड़ी ऐसे गेंदबाज का सामना नहीं किए थे?, यूएई कोच लालचंद राजपूत ने कहा-बड़े नामों से दबाव में आ गए

India vs United Arab Emirates Asia Cup: कुलदीप यादव ने चार विकेट लिए। शिवम दुबे ने भी तीन विकेट अपने नाम किए।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 11, 2025 11:13 IST2025-09-11T11:12:24+5:302025-09-11T11:13:18+5:30

file photo

Highlightsवरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों ने एक एक विकेट लेकर अपनी भूमिका बखूबी निभाई।इस तरह के गेंदबाजों का सामना कभी नहीं करते, वे बड़े नामों से दबाव में आ गए।विश्व चैंपियन टीम अन्य टीमों को धूल चटा देंगी।

दुबईः संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मुख्य कोच लालचंद राजपूत ने बुधवार को एशिया कप में भारत से नौ विकेट से मिली हार के बाद कहा कि उनके बल्लेबाजों को पहली बार इतनी बेहतरीन गेंदबाजी का सामना करना पड़ा और वे विपक्षी खेमे के बड़े नामों के दबाव में आ गए। यूएई की टीम 13.1 ओवर में 57 रन पर ढेर हो गई और भारत ने छोटा सा लक्ष्य सिर्फ 4.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। कुलदीप यादव ने चार विकेट लिए। शिवम दुबे ने भी तीन विकेट अपने नाम किए। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों ने एक एक विकेट लेकर अपनी भूमिका बखूबी निभाई।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच राजपूत ने हार के बाद कहा, ‘वे इस तरह के गेंदबाजों का सामना कभी नहीं करते, वे बड़े नामों से दबाव में आ गए।’ भारत ने पहले मैच में ज्यादा स्पिन गेंदबाजों को खिलाने का फैसला किया और बुमराह के रूप में सिर्फ एक विशेषज्ञ तेज गेंदबाज को उतारा। अर्शदीप सिंह को टीम में जगह नहीं दी। राजपूत ने कहा, ‘‘विश्व चैंपियन टीम अन्य टीमों को धूल चटा देंगी।

पावरप्ले तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही स्पिनरों ने खेलना शुरू किया, स्थिति बदल गई। ज्यादा टर्न नहीं था, लेकिन अगर कुलदीप और वरुण गेंदबाजी कर रहे हों तो बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने जूझते हैं। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, अगर अर्शदीप अंतिम एकादश में जगह नहीं बना पाते हैं तो इससे आपको (भारतीय) टीम की गहराई का अंदाजा हो जाता है।

गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया : सूर्यकुमार यादव

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बुधवार को यहां एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में संयुक्त अरब अमीरात पर जीत दर्ज करने के बाद अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने मेजबान टीम के कमजोर बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने के बाद चार विकेट झटके जिससे भारत ने नौ विकेट की आसान जीत से अपना अभियान शुरू किया।

सूर्यकुमार ने मैच के बाद कहा, ‘लड़कों ने शानदार प्रदर्शन किया। हम मैदान पर पूरी ऊर्जा के साथ उतरना चाहते थे और बल्लेबाजी में भी यही चीज दिखाई दी। विकेट अच्छा था। लेकिन यहां बहुत गर्मी भी है।’ उन्होंने कहा, ‘स्पिनरों ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन (जसप्रीत) बुमराह, शिवम (दुबे) और हार्दिक (पंड्या) ने भी बढ़िया गेंदबाजी की।’

सूर्यकुमार ने अभिषेक शर्मा (30 रन) की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘‘अभिषेक इस समय इस प्रारूप में शीर्ष बल्लेबाज हैं और इसका कारण उनकी यही (आक्रामक) शैली है। पर निगाहें अगले मुकाबले (14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ) पर हैं। ’’ यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने कहा, ‘‘हमने बल्लेबाजी में अच्छी शुरुआत की लेकिन इसके बाद हमने लगातार विकेट गंवा दिए।

यही हमारी हार का कारण रहा। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘भारत एक मजबूत टीम है और उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी। उन्होंने अपनी रणनीति पर पूरी तरह से अमल किया। हम इन गलतियों से सीखने का प्रयास करेंगे और वापसी करेंगे। ’’ ‘मैन ऑफ द मैच’ रहे कुलदीप यादव ने कहा, ‘‘मैं अपनी गेंदबाजी और फिटनेस पर काम कर रहा था। मैं बस लेंथ को सही जगह हिट करने का प्रयास करता हूं। ’’ 

टॅग्स :Asia CupUAETeam IndiaJasprit BumrahSuryakumar Yadavएशिया कपटीम इंडियाजसप्रीत बुमराहकुलदीप यादव