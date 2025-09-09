India vs UAE: एशिया कप में 10 सितंबर को भारत का सामना यूएई से, जानें संभावित प्लेइंग XI, मैच का समय, लाइव स्ट्रीमिंग

गत चैंपियन का तमगा अपने नाम करने वाली भारतीय टीम रिकॉर्ड नौवें ख़िताब की तलाश में है और साथ ही इस अभियान का इस्तेमाल अपनी नई टीम को और मज़बूत करने के लिए भी कर रही है।

By रुस्तम राणा | Updated: September 9, 2025 22:17 IST

India vs UAE: India will face UAE on 10 September in Asia Cup, know the probable playing XI, match time, live streaming | India vs UAE: एशिया कप में 10 सितंबर को भारत का सामना यूएई से, जानें संभावित प्लेइंग XI, मैच का समय, लाइव स्ट्रीमिंग

India vs UAE: एशिया कप में 10 सितंबर को भारत का सामना यूएई से, जानें संभावित प्लेइंग XI, मैच का समय, लाइव स्ट्रीमिंग

भारत एशिया कप में अपने सफ़र की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई में मेज़बान यूएई के साथ टूर्नामेंट के दूसरे मैच से करेगा। गत चैंपियन का तमगा अपने नाम करने वाली भारतीय टीम रिकॉर्ड नौवें ख़िताब की तलाश में है और साथ ही इस अभियान का इस्तेमाल अपनी नई टीम को और मज़बूत करने के लिए भी कर रही है।

इस साल सबकी नज़रें नए नेतृत्व पर हैं। सूर्यकुमार यादव, जो अपनी बेबाक बल्लेबाजी और आक्रामक मानसिकता के लिए जाने जाते हैं, कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि शुभमन गिल टी20I टीम में उप-कप्तान के रूप में वापसी कर रहे हैं। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद, गिल से उम्मीद की जा रही है कि वह अपने कप्तान के साथ मिलकर शीर्ष क्रम की कमान संभालेंगे क्योंकि भारत अपने ख़िताब की रक्षा के शुरुआती दौर में ही लय हासिल करना चाहेगा।

भारत का गेंदबाजी आक्रमण संतुलन और विविधता प्रदान करता है। जसप्रीत बुमराह नई गेंद से अगुआई करते हैं, जबकि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती बीच के ओवरों में नियंत्रण और चतुराई लाते हैं। तेज़ और स्पिन का संयोजन, साथ ही हरफनमौला गहराई, भारत को अपने पहले मैच में बढ़त दिलाती है।

यूएई के लिए यह मैच एक परीक्षा और एक अवसर दोनों है। उन्होंने हाल ही में एक त्रिकोणीय श्रृंखला में हिस्सा लिया था, जहाँ नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे थे, लेकिन अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ़ उनके करीबी मुक़ाबले ने साबित कर दिया कि वे चौंकाने वाले नतीजे देने में सक्षम हैं। गत चैंपियन के खिलाफ़ घरेलू मैदान पर खेलना उन्हें विश्वस्तरीय प्रतिद्वंदियों के खिलाफ़ अपनी प्रगति दिखाने की प्रेरणा देता है।

हालांकि, भारत जल्द ही अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेगा। अनुभव और नए नेतृत्व के मिश्रण के साथ, सूर्यकुमार की टीम एशियाई क्रिकेट में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए ज़रूरी कौशल और आत्मविश्वास के साथ उतरी है। यूएई के साथ मुकाबला उस अभियान का पहला कदम है जहाँ ट्रॉफी के बिना कुछ भी अधूरा सा लगेगा।

भारत बनाम यूएई, एशिया कप 2025: संभावित एकादश

भारत की संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे/कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

यूएई की संभावित एकादश: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेट कीपर), आसिफ खान, एथन डिसूजा, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी

भारत बनाम यूएई, एशिया कप 2025: दुबई पिच रिपोर्ट

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में तेज़ गेंदबाज़ों द्वारा सबसे ज़्यादा विकेट लेने, स्पिनरों द्वारा मध्यक्रम पर नियंत्रण और 144 के औसत टी20 स्कोर के साथ संतुलन बना हुआ है। लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमें लगभग 60 प्रतिशत मैच जीतती हैं, इसलिए कप्तान अक्सर दूधिया रोशनी में पहले गेंदबाज़ी करना चुनते हैं।

भारत बनाम यूएई, एशिया कप 2025 लाइव स्ट्रीमिंग: भारत में कहाँ देखें?

भारतीय क्रिकेट प्रशंसक एशिया कप 2025 में भारत बनाम यूएई मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स 1 और सोनी स्पोर्ट्स 1 एचडी पर देख सकेंगे। यह मैच सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर भी लाइवस्ट्रीम किया जा सकेगा।

