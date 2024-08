Highlights VIDEO: 1 खराब शॉट और टीम इंडिया के हाथों से फिसली जीत, गुस्से में घूरते दिखे कप्तान रोहित शर्मा... IND vs SL: आखरी गेंद पर पलटा मैच, टीम इंडिया के हाथों से फिसल गई जीत Rohit Sharma and Arshdeep Singh: रोहित शर्मा की 58 रनों की तेज शुरूआत

India vs Sri lanka ODI: टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की 58 रनों की तेज शुरूआत के बावजूद भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच शुक्रवार को पहला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच टाई हो गया। श्रीलंका का शीर्ष क्रम भारत की सटीक गेंदबाजी के सामने चरमरा गया लेकिन सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका (56 रन) और निचले क्रम में दुनिथ वेलालागे (नाबाद 67 रन) के संयमित अर्धशतकों की मदद से मेजबान टीम ने आठ विकेट पर 230 रन बनाये। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स भारतीय बल्लेबाजी को विफल बता रहे हैं और हाल का दोषी अर्शदीप सिंह को बता रहे हैं, क्यों की उन्होंने आखिरी गेंद का सामना किया और 1 रन नहीं बना पाए और आउट हो गए।

RIP for the cricketing sense of #arshdeepsingh . How insane was he, just 1 required of 14 balls with only 1 wkt in hand. How can he go for a six?

Was this really fearless cricket or a blunder?

1 like=5 slaps to arshdeep#arshdeepsingh#INDvsSL#Hitman#ViratKohli𓃵#ShivamDubepic.twitter.com/RUatW1jeRS