India vs Sri Lanka 2nd ODI match: भारत की नजर इस रिकॉर्ड पर, सीरीज में बढ़त लेने उतरेंगे रोहित बिग्रेड, प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 2.30 बजे देखें लाइव स्कोर

Highlights India vs Sri Lanka 2nd ODI match live update Head-to-head, pitch report, weather, key players, how to watch and more: मैच दोपहर 2.30 बजे शुरू होगा। India vs Sri Lanka 2nd ODI match live update Head-to-head, pitch report, weather, key players, how to watch and more: रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं। India vs Sri Lanka 2nd ODI match live update Head-to-head, pitch report, weather, key players, how to watch and more: चरित असलांका की हाथ में कमान है।

India vs Sri Lanka 2nd ODI match live update Head-to-head, pitch report, weather, key players, how to watch and more: भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा एकदिवसीय मैच आज दोपहर 2.30 बजे से खेला जाएगा। पहला वनडे टाई हो गया है। दोनों टीम सीरीज में बढ़त लेने उतरेगी। तीसरा मैच 7 अगस्त को खेला जाएगा। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 99 वनडे मैच जीत चुकी और 100 जीत के साथ विश्वव रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी। वनडे में अभी कोई टीम विपक्षी के खिलाफ 100 मैच नहीं जीत सकी है। भारतीय टीम दुनिया की पहली टीम बन जाएगी।

India vs Sri Lanka 2nd ODI match live update Head-to-head, pitch report, weather, players, how to watch: वनडे सीरीज़ कब और कहाँ देखें?

कहां खेला जाएगाः वनडे सीरीज मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे (भारत समय) से खेले जाएंगे।

सीधा प्रसारणः मैचों का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

India vs Sri Lanka 2nd ODI match live update Head-to-head, pitch report, weather, key players, how to watch and more: रिकॉर्ड

कुल मैचः 170

भारतः 99

श्रीलंकाः 57

कोई रिजल्ट नहींः 14

India vs Sri Lanka 2nd ODI match live update Head-to-head, pitch report, weather, key players, how to watch and more: टीम इस प्रकार है-

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद। सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद, हर्षित राणा।

श्रीलंका: चरित असलांका (कप्तान), पाथुम निसांका, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, कामिंदु मेंडिस, जेनिथ लियानगे, निशान मदुश्का, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेलालेज, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, अकिला धनंजय, दिलशान मदुशंका, मथीशा पथिराना, असिथा फर्नांडो।

India vs Sri Lanka 2nd ODI match: श्रीलंका के स्पिनर हावी हो गए और भारतीय टीम 230 रन पर आउट हो गई

भारत को अगर श्रीलंका के खिलाफ दबदबा बनाए रखना है तो उसे रविवार को यहां होने वाले दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में स्पिनरों और धीमी पिच से निपटने का तरीका ढूंढना होगा। भारत शुक्रवार को खेले गए पहले वनडे मैच में 231 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय तीन विकेट पर 130 रन बनाकर अच्छी स्थिति दिख रहा था।

लेकिन इसके बाद श्रीलंका के स्पिनर हावी हो गए और भारतीय टीम 230 रन पर आउट हो गई जिससे यह मैच टाई रहा। रोहित शर्मा ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की लेकिन इसके बाद श्रीलंका के स्पिनरों ने अपनी रणनीति पर अच्छी तरह से अमल किया। भारत ने उनका सामना करने के लिए विराट कोहली, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को उतारा जिन्हें स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ काफी सफलता मिली है।

इन तीनों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई लेकिन वे स्वच्छंद होकर बल्लेबाजी नहीं कर पाए। कोहली पर बाएं हाथ के स्पिनर डुनिथ वेलालेज और लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने लगाम कसे रखी। पिच काफी धीमा खेल रही थी और ऐसे में स्पिनर का सामना करना आसान नहीं था। यहां तक के बाद में मुख्य रूप से बल्लेबाज श्रीलंकाई कप्तान चरित असलांका ने भी गेंदबाजी की और तीन महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच को टाई कराया। भारतीय बल्लेबाजों को साझेदारी निभाने की जरूरत थी लेकिन वह इसमें नाकाम रहे।

India vs Sri Lanka 2nd ODI match: स्पिन गेंदबाजों 37.5 ओवर किए और 167 रन देकर नौ विकेट लिए

दूसरी तरफ श्रीलंका के पाथुम निसांका और वेलालेज ने दूसरे छोर पर विकेटों की झड़ी के बावजूद अर्धशतक जमा कर दिखाया कि इस तरह के विकेट पर किस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए। उन्होंने कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर का प्रभावी ढंग से सामना किया। शुभमन गिल सहित भारत के चार स्पिनरों ने 30 ओवर में 126 रन देकर चार विकेट लिए।

जबकि श्रीलंका की तरफ से स्पिन गेंदबाजों 37.5 ओवर किए और 167 रन देकर नौ विकेट लिए। भारतीय स्पिनरों को रन रोकने के साथ ही विकेट हासिल करने पर भी ध्यान देना होगा। भारत बल्लेबाजी में एक बदलाव करके ऋषभ पंत या रियान पराग को मौका दे सकता है जिनका स्पिनर के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड रहा है।

India vs Sri Lanka 2nd ODI match: टीम प्रबंधन केवल एक मैच के बाद टीम में बदलाव करता है या नहीं

यह दोनों बल्लेबाज अपरंपरागत शॉट खेल कर उनकी लय बिगाड़ सकते हैं। वेलालेज ने वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के खिलाफ स्कूप और रिवर्स स्वीप का अच्छा इस्तेमाल किया। पराग स्पिनर की भूमिका भी निभा सकते हैं लेकिन यह देखना होगा कि भारतीय टीम प्रबंधन केवल एक मैच के बाद टीम में बदलाव करता है या नहीं क्योंकि हाल के दिनों में उसकी ऐसी रणनीति नहीं रही है।