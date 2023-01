India vs Sri Lanka 2023: पहले टी20 मैच में चोटिल संजू सैमसन टीम से बाहर, विदर्भ के विकेटकीपर-बल्लेबाज को पहली बार मौका, यहां देखें भारतीय टीम

Highlights विदर्भ के विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा को टीम में शामिल किया गया। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने सैमसन का मुंबई में स्कैन कराया और विशेषज्ञों राय ली। आराम और ‘रिहैबिलिटेशन’ की सलाह दी गई है।

India vs Sri Lanka 2023:संजू सैमसन को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की मेडिकल टीम की सलाह पर श्रीलंका के खिलाफ टी20 श्रृंखला से बाहर किया गया और उनकी जगह विदर्भ के विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा को टीम में शामिल किया गया।

सैमसन मंगलवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान सीमा रेखा के पास गेंद रोकने की कोशिश में चोटिल हो गये थे। उनके बाएं घुटने में चोट लगी थी। बोर्ड से बुधवार रात को जारी बयान के मुताबिक, ‘’ बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने सैमसन का मुंबई में स्कैन कराया और विशेषज्ञों राय ली। उन्हें आराम और ‘रिहैबिलिटेशन’ की सलाह दी गई है।’’

NEWS - Sanju Samson ruled out of the remainder of T20I series.



The All-India Senior Selection Committee has named Jitesh Sharma as replacement for Sanju Samson.



