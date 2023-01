India vs Sri Lanka 2023: निर्णायक मुकाबला, सीरीज में भारत और श्रीलंका 1-1 से बराबरी पर, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights शानदार पदार्पण करने वाले मावी और अर्शदीप दोनों ने काफी नोबॉल फेंकी। कप्तान हार्दिक पांड्या पहली बार भारत में सीरीज जीतने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

India vs Sri Lanka 2023: टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच आज तीसरा और अंतिम निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर है। भारत ने पहला और श्रीलंका टीम ने दूसरे मुकाबले में बाजी मारी थी। कप्तान हार्दिक पांड्या पहली बार भारत में सीरीज जीतने की कोशिश कर रहे हैं।

भारतीय कप्तान हार्दिक पंड्या ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला के निर्णायक और तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में शनिवार को यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया। श्रीलंका ने भानुका राजपक्षे की जगह अविष्का फर्नांडो को मौका दिया है।

#TeamIndia have won the toss and elect to bat first in the third and final T20I.



We go in with an unchanged Playing XI.



We go in with an unchanged Playing XI.