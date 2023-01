India vs Sri Lanka, 1st ODI: भारत ने 7 विकेट खोकर बनाए 373 रन, कोहली का शतक, साथ में रोहित, गिल का भी चला बल्ला

Highlights भारत की ओर से सर्वाधिक रन कोहली ने बनाए, उन्होंने 87 गंदों में 113 रनों की पारी खेली ओपनर जोड़ी रोहित शर्मा ने 83, शुभमन गिल ने 70 रनों की पारी खेली श्रीलंका की ओर से कसुन रजिता ने 10 ओवर में 88 रन देकर तीन विकेट लिए

India vs Sri Lanka, 1st ODI: भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मंगलवार को गुवाहाटी में 7 विकेट पर 373 रन बनाए। भारत की ओर से सर्वाधिक रन कोहली ने बनाए। उन्होंने 87 गंदों में 113 रनों की पारी खेली। उन्होंने 80 गेंदों में अपना वनडे करियर का 45वां शतक लगाया। इसके अलावा रोहित शर्मा ने 83, जबकि शुभमन गिल ने 70 रन की पारी खेली। इस मुकाबले में टॉस श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया था। भारतीय बल्लेबाजी की शुरूआत जबरदस्त रही। भारतीय ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेज गति से रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट लिए 145 रनों की साझेदारी की।

