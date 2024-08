India vs Sri Lanka 1st ODI 2024 Live: कोच गंभीर के साथ पहली बार खेलेंगे विराट और रोहित!, दोपहर 2.30 बजे से रनों की बारिश, कहां और कब देखें लाइव स्कोर

Highlights India vs Sri Lanka 1st ODI 2024 Live update When and where to watch: मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2.30 बजे शुरू होगा। India vs Sri Lanka 1st ODI 2024 Live update When and where to watch: टॉस 2 बजे किया जाएगा। India vs Sri Lanka 1st ODI 2024 Live update When and where to watch: कोलंबो के आर प्रेमदासा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

India vs Sri Lanka 1st ODI 2024 Live update: नए मुख्य कोच गौतम गंभीर की कोचिंग में पहली बार पूर्व कप्तान विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा खेलेंगे। टी20 सीरीज में श्रीलंका को 3-0 से हराने के बाद भारतीय टीम की नजर एकदिवसीय सीरीज पर है। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2.30 बजे शुरू होगा। टॉस 2 बजे किया जाएगा। कोलंबो के आर प्रेमदासा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मेजबान श्रीलंका से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। टी20 सीरीज को शानदार अंदाज में खत्म करने के बाद अब फोकस रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम पर रहेगा कि वह इस लय को जारी रखेंगे।

India vs Sri Lanka 1st ODI 2024 virat kohli rohit sharma gautam gambhir Live update When and where to watch: भारत बनाम श्रीलंका वनडे सीरीज़ कब और कहाँ देखें?

कहां खेला जाएगाः वनडे सीरीज के सभी मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे (भारत समय) से खेले जाएंगे।

सीधा प्रसारणः मैचों का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

लाइव स्ट्रीमिंगः लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध होगी।

India vs Sri Lanka 1st ODI 2024 Live update When and where to watch: टीम इस प्रकार हैं-

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद। सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद, हर्षित राणा।

श्रीलंका: चरित असलांका (कप्तान), पाथुम निसांका, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, कामिंदु मेंडिस, जेनिथ लियानगे, निशान मदुश्का, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेलालेज, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, अकिला धनंजय, दिलशान मदुशंका, मथीशा पथिराना, असिथा फर्नांडो।

India vs Sri Lanka 1st ODI 2024 Live update When and where to watch: केएल राहुल या ऋषभ पंत, किस पर दांव लगाएंगे कोच गौतम गंभीर

गौतम गंभीर की अगुवाई वाले भारतीय टीम प्रबंधन के पास श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार से शुरू होने वाली तीन मैच की एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज में यह फैसला करने का मौका होगा कि केएल राहुल और ऋषभ पंत में से कौन वनडे क्रिकेट में भारत का लंबे समय तक विकेटकीपर बल्लेबाज होगा।

Who will India pick as their wicketkeeper in the upcoming ODI series against Sri Lanka?#SLvINDhttps://t.co/FP3aynxiuk — ICC (@ICC) August 1, 2024

इस सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर भी निगाहें टिकी रहेगी जो टी20 विश्व कप में जीत के बाद पहली बार कोई मैच खेलेंगे। भारतीय टीम प्रबंधन बाहर चल रही चर्चाओं पर ध्यान दिए बिना उचित टीम संयोजन तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा क्योंकि इस सत्र में चैंपियंस ट्राफी सहित कुछ महत्वपूर्ण वनडे प्रतियोगिताएं होनी हैं।

India vs Sri Lanka 1st ODI 2024 Live update When and where to watch: श्रेयस अय्यर को कैसे टीम में फिट किया जाए

इस संदर्भ में राहुल बनाम ऋषभ का मसला निश्चित तौर पर प्राथमिकता में होगा। पंत के चोट से उबरकर वापसी करने से पहले राहुल ने विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका अच्छी तरह से निभाई थी। उन्होंने विकेट के आगे और विकेट के पीछे अच्छा प्रदर्शन किया था। राहुल द्रविड़ के नेतृत्व वाले पिछले टीम प्रबंधन ने उन पर पूरा भरोसा दिखाया था।

लेकिन अब जबकि पंत की वापसी हो गई है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि गंभीर बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को प्राथमिकता देते हैं या पिछले टीम प्रबंधन की तरह राहुल पर ही विश्वास बनाए रखते हैं। अगर गंभीर और कप्तान रोहित इन दोनों बल्लेबाजों को अंतिम एकादश में बनाए रखने का फैसला करते हैं तो तब उन्हें इस पर विचार करना होगा कि श्रेयस अय्यर को कैसे टीम में फिट किया जाए जो 50 ओवरों की क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो भारतीय बल्लेबाजी क्रम में दो स्थान के लिए राहुल, पंत और अय्यर के बीच मुकाबला है।

India vs Sri Lanka 1st ODI 2024 Live update When and where to watch: रियान पराग खेलेंगे मैच

अगर भारत इन तीनों को टीम में रखता है तो फिर उसे पांच गेंदबाजों के साथ उतरना होगा। भारत हालांकि इस तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा क्योंकि हार्दिक पंड्या निजी कारणों से इस श्रृंखला में नहीं खेल रहे हैं। भारत नंबर छह बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे या रियान पराग में से किसी को मौका दे सकता है।

इसमें पराग का पलड़ा भारी लग रहा है क्योंकि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ हाल में समाप्त हुई टी20 सीरीज में गेंदबाज की भूमिका भी निभाई थी। असम के इस खिलाड़ी ने 50 ओवरों की घरेलू प्रतियोगिता देवघर ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। दूसरी तरफ पांच साल पहले वनडे मैच खेलने वाले दुबे ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में केवल एक मैच खेला और उसमें भी उन्होंने गेंदबाजी नहीं की।

India vs Sri Lanka 1st ODI 2024 Live update When and where to watch: श्रीलंका की टीम में अनुभव और युवा का मिश्रण

गंभीर इसके अलावा रोहित और कोहली के प्रदर्शन पर भी निगाह बनाए रखेंगे क्योंकि उन्होंने 2017 में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए टीम तैयार करनी है। इन दोनों खिलाड़ियों ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप फाइनल के बाद कोई वनडे मैच नहीं खेला है और वह 50 ओवरों के प्रारूप में शानदार वापसी करने के लिए बेताब होंगे।

From bad to worse 😵



Sri Lanka hit with more injury concerns with another two pacers ruled out of the India series.https://t.co/HEZFom1GAo — ICC (@ICC) August 1, 2024

दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम में अनुभव और युवा का मिश्रण है। अगर उसने भारत के सामने चुनौती पेश करनी है तो उसके बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। टी20 श्रृंखला में उसके मध्यक्रम के बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे।