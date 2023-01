India vs Sri Lanka 2023:  श्रीलंका ने टॉस जीता, भारत पहले करेगा बल्लेबाजी, रोहित ने दोहरा शतक और शतक लगाने वाले खिलाड़ी को किया बाहर, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights श्रीलंका ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का विकल्प चुना है। तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच गुवाहाटी में खेला जा रहा है। श्रीलंका के दिलशान मदुशंका आज अपना वनडे डेब्यू कर रहे हैं।

India vs Sri Lanka 1st ODI 2023: टी20 सीरीज के बाद भारत और श्रीलंका की टीम पहले एकदिवसीय मैच में आमने-सामने है। तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच गुवाहाटी में खेला जा रहा है। श्रीलंका के दिलशान मदुशंका आज अपना वनडे डेब्यू कर रहे हैं। श्रीलंका ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का विकल्प चुना है।

इशान किशन ने हाल में बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में करियर की सर्वश्रेष्ठ 210 रन की पारी खेली थी। रोहित ने टीम से बाहर कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में सूर्य कुमार यादव ने शतक बनाया था। उसे भी टीम से बाहर कर दिया गया।

रोहित, कोहली, लोकेश राहुल और श्रेयस अय्यर ने वापसी की है। भारत का एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम काफी व्यस्त है और अक्टूबर-नवंबर में विश्व कप से पहले टीम को 10 महीने के दौरान 15 मैच खेलने हैं जिसमें एशिया कप शामिल नहीं है। अय्यर ने पिछले साल एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 पारियों में 55.69 के औसत से 724 रन बनाए।

टी20 प्रारूप में शानदार प्रदर्शन करने वाले सूर्यकुमार यादव टीम से बाहर हुए। राजकोट में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय में 51 गेंद में नाबाद 112 रन की पारी खेली। यह सूर्यकुमार का सबसे छोटे प्रारूप में सात महीने में तीसरा शतक था और वह पारी का आगाज नहीं करने के बावजूद टी20 अंतरराष्ट्रीय के इतिहास में तीन शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने।

एकदिवसीय क्रिकेट में हालांकि सूर्यकुमार उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जहां 16 मैच में सिर्फ दो अर्धशतक के साथ उनके नाम पर 384 रन दर्ज हैं। विश्व कप से पहले हालांकि उन्हें 50 ओवर के प्रारूप में खुद को बेहतर करने के लिए टीम प्रबंधन से पूरा सहयोग मिलेगा। अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की भी टीम में वापसी हुई है।

