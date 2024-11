India vs South Africa Sanju Samson: पहले मैच में 107 की पारी और दूसरे और तीसरे टी20 में 0 पर लौटे संजू सैमसन?

Highlights India vs South Africa Sanju Samson LIVE Score, 3rd T20I Updates: 16 वनडे और 167 आईपीएल खेल चुके हैं। India vs South Africa Sanju Samson LIVE Score, 3rd T20I Updates: राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हैं। India vs South Africa Sanju Samson LIVE Score, 3rd T20I Updates: संजू ने करियर में 2 शतक और 2 अर्धशतक मारे।

India vs South Africa Sanju Samson LIVE Score, 3rd T20I Updates: सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर संजू सैमसन की कहानी अलग है। पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका गेंदबाज को तोड़ कर रख दिया। लेकिन दूसरे और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खाता (0 रन) नहीं खोल सके। संजू अभी तक 36 टी20 मैच खेले हैं और इस दौरान 701 रन बनाए और 111 रन उच्चतम स्कोर है। संजू ने करियर में 2 शतक और 2 अर्धशतक मारे। सैमसन ने इस दौरान 60 चौके और 37 छक्के उड़ा चुके हैं। 16 वनडे और 167 आईपीएल खेल चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हैं।

पहले मैच में सैमसन ने कमाल किया था। दूसरे और तीसरे मैच में फिर से भटक गए। सैमसन ने लगातार दूसरा शतक ठोका था। लगातार दो टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ने वाले भारत के पहले और दुनिया के सिर्फ चौथे बल्लेबाज बने सैमसन ने 50 गेंद में 10 छक्के और सात चौके से 107 रन की अपनी पारी खेली थी, जिससे मेहमान टीम ने आठ विकेट पर 202 रन बनाए थे।

Great start for the Men in Blue in the T20I series against the Proteas! A solid display of character from the young team in holding back a dangerous batting line-up in the chase. A special appreciation for @IamSanjuSamson for his second consecutive hundred in T20I's, and the… pic.twitter.com/SqTWaRYqfh