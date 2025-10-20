भारत और दक्षिण अफ्रीका कोलकाता टेस्ट: जोमैटो ऐप से खरीदे टिकट, कीमत मात्र 60 रुपये

Highlights India vs South Africa Kolkata Test: 250 रुपये प्रतिदिन (पूरे मैच के लिए 1,250 रुपये) तक है। India vs South Africa Kolkata Test: ईडन गार्डन्स बंगाल के रणजी ट्रॉफी घरेलू मैचों की मेजबानी कर रहा है। India vs South Africa Kolkata Test: बंगाल का अगला मुकाबला शनिवार को गुजरात से होगा।

India vs South Africa Kolkata Test: ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टेस्ट मैच के टिकट सोमवार दोपहर 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) ने रविवार को इसकी घोषणा की। प्रशंसक जोमैटो ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं जिनकी कीमत 60 रुपये प्रतिदिन (पांच दिन के लिए 300 रुपये) से शुरू होकर 250 रुपये प्रतिदिन (पूरे मैच के लिए 1,250 रुपये) तक है। मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन के खिलाफ 14-18 नवंबर तक होने वाला यह मैच भारत-बांग्लादेश के बीच 2019 में गुलाबी गेंद से खेले गए मैच के बाद ईडन में पहला टेस्ट होगा।

यह लगभग 13 वर्षों में विराट कोहली के बिना इस मैदान पर पहला टेस्ट भी होगा जिन्होंने पिछले महीने लंबे प्रारूप से संन्यास ले लिया था। इस टेस्ट से पहले ईडन गार्डन्स बंगाल के रणजी ट्रॉफी घरेलू मैचों की मेजबानी कर रहा है। टेस्ट के लिए पिच तैयार होने से पहले बंगाल का अगला मुकाबला शनिवार को गुजरात से होगा।