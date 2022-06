बेंगलुरू: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेंगलुरू में पांचवां और अंतिम टी20 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। दोनों टीमों द्वारा दो-दो गेम जीतने के बाद श्रृंखला साझा की गई है। बारिश के कारण यह मैच भारत 3.3 ओवर तक ही खेला जा सका। जिसमें भारतीय पारी के 28 रनों पर 2 विकेट गिर गए थे। इससे पहले भी जब टॉस हुआ तो इसके बाद बारिश देने को मिली थी जिसके बाद मैच को एक-एक ओवर घटाकर 19-19 ओवर का किया गया था।

