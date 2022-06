India vs SA T20 Series: मिलर और डूसन का धमाका, 131 रन की साझेदारी, टीम इंडिया को विश्व रिकॉर्ड से रोका, दक्षिण अफ्रीका सीरीज में 1-0 से आगे

Highlights ट्रिस्टान स्टब्स को पदार्पण का मौका मिला। एडेन मार्कराम कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण बाहर हो गए। आईपीएल फॉर्म को बरकरार रखते हुए डेविड मिलर ने मात्र 22 गेंद में फिफ्टी पूरे किए।

India vs SA T20 Series: दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को लगातार 13वां टी20 जीतने नहीं दिया। अफ्रीका के रासी वान डेर डूसन और डेविड मिलर ने धमका कर दिया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। इन दोनों ने 131 नाबाद रन की साझेदारी की।

आईपीएल फॉर्म को बरकरार रखते हुए डेविड मिलर ने मात्र 22 गेंद में फिफ्टी पूरे किए। मिलर और रासी वान डेर डुसेन के बीच चौथे विकेट की शतकीय साझेदारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने पहले टी20 मैच में भारत को सात विकेट से हराकर लगातार 12 टी20 मैचों में जीत का उसका सिलसिला भी तोड़ दिया।

Rassie van der Dussen → 75* runs from 46 balls

David Miller → 64* runs from 31 balls



