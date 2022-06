India vs SA T20 Series: लगातार तीसरे मैच में टॉस हारे पंत, टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से पीछे, जानें प्लेइंग इलेवन

Highlights दक्षिण अफ्रीका पहले दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2 . 0 से आगे है। दोनों टीमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

India vs SA T20 Series: टीम इंडिया के कप्तान ऋषभ पंत लगातार तीसरे मैच में टॉस हार गए। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेंबा बावुमा ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में मंगलवार को टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दक्षिण अफ्रीका पहले दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2 . 0 से आगे है।

भारत लगातार 12 मैच जीतकर इस सीरीज में उतरा था लेकिन दक्षिण अफ्रीका की मजबूत टीम के सामने पहले दो मैचों में उसकी एक नहीं चली। पंत की अगुवाई वाली टीम कई विभागों में संघर्ष कर रही है और उसे एक दिन के अंदर इन कमजोरियों को दूर करना होगा।

