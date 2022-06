India vs SA T20 Series: पहली बार कप्तानी में जीते पंत, बोले-बल्लेबाजी में 15 रन पीछे रह गए, चहल और हर्षल ने कमाल कर दिया

Highlights बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत के लिये युजवेंद्र चहल ने तीन और हर्षल पटेल ने चार विकेट लिये। हम अगले मैच में इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे।

India vs SA T20 Series: दक्षिण अफ्रीका को तीसरे टी20 मैच में 48 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज में वापसी करने वाले भारतीय कप्तान ऋषभ पंत ने कहा कि उन्हें लगा कि बल्लेबाजी में 15 रन पीछे रह गए लेकिन गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया।

पंत ने कहा ,‘बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हमें लगा कि 15 रन पीछे रह गए लेकिन उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। गेंदबाजों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया । भारत में बीच के ओवरों में स्पिनरों की भूमिका अहम होती है तो उन पर दबाव रहता है। इस तरह के मैचों में दबाव के बिना खेलने पर ऐसा नतीजा मिलता है।’

